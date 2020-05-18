【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火

▲ 【中美貿易戰】國家隊「抗美援華為」 注資中芯恐遠水難救近火

美國政府針對華為的芯片禁令升級、傳台積電可能中斷支援華為的敏感時刻，國家隊注資中芯國際 （00981） 旗下公司，扶植中芯發展芯片技術和產品、抵抗美國圍堵意味強烈。但中芯的技術水平目前仍與台積電有顯著距離，中央這招支持中芯、「抗美援華為」是否遠水難救近火？值得觀察。

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中芯旗下中芯南方將獲得多方注資，合共涉及30億美元，註冊資本將由原先的35億美元大增85.7%，至65億美元。

中央扶持中芯 替代台積電對華為的功能

中芯南方是一間12英寸晶圓廠，因預期先進製程的市場需求持續急增，中芯南方的目標是將產能由每月6,000片增加至35,000片，以滿足未來芯片代工生產需要。

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根據公告，中芯與國家集成電路基金、國家集成電路基金II、上海集成電路基金，以及上海集成電路基金II訂立了「新合資合同及新增資擴股協議」，中芯將進一步注資，另外國家集成電路基金II，與上海集成電路基金II亦將同時分別注資15億美元，及750百萬美元。

值得注意是，中國電訊巨頭華為雖已增加使用自家品牌海思半導體（Hisilicon）的芯片，但海思只有設計和開發芯片的能力，沒有足夠產能，因此只能借助台積電代工。

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然而，美國日前宣布，訂明使用美國軟件和技術的芯片生產商，無論是美國或外國的企業，未得美國許可下不得向華為供貨。這個禁令下，台積電很可能無法繼續向華為供貨、華為面臨「斷芯」危機。

在此背景下，中央協調國家隊注資中芯，便頗有扶持中芯加快發展、作為台積電以外「後備車胎」的意味強烈。

中芯技術尚在14納米 台積電已達5納米

但關鍵是，美國禁令已迫在眉睫，扶助中芯能否即時化解美國的圍堵？事態恐不能太樂觀。

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觀察人士指，台積電如今已具備生產5納米芯片的技術，相較之下，作為中國大陸最頂級的芯片代工廠中芯，技術只達到14納米、連7納米仍未做到，雙方技術差距達兩代。中芯就算得到國家全力扶助，也未必能短時間內，完全取代台積電對華為的功能。

要注意的是，14納米芯片於2014年由英特爾首先量產，7納米芯片則於2018由台積電最先量產，即一代芯片的升級並投產，或許要用上約4年時間，更何況兩代？

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分析指，這個時間差距反映，中央對中芯的扶助，對華為而言，在某程度上是遠水未必能夠近火；但當然，無論距離有多大，中芯亦要即時起動追趕，因這關係到華為、乃至中國科技產業的存亡。

雖然遠水未必救近火 但中國仍要發力追趕

中美貿易戰重現狼煙之際，美國商務部日前收緊針對華為的禁令。《日本經濟新聞》根據多個消息來源報道，華為目前最重要的芯片供應商台積電，已經停止接受來自華為的新訂單。但媒體引述台積電的回應，並未證實這一報道。

美國政府15日公布出口新規定，訂明全球使用美國技術的企業，如未得到美方許可，可得向華為供應半導體，意圖切斷中國電訊設備大廠華為與海外供應商的關係。

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責任編輯：伍樂

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