  • 25°C
香港時間 : 2020518日 (一) 19:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【世衛大會】 習近平在世界衛生大會致辭：未來2年提供20億美元國際援助（附Live連結）

國情動向 19:00 2020/05/18

分享：

世界衛生大會直播 

新冠肺炎疫情肆虐全球之際，世界衛生大會（WHA）視像會議本港時間今日（5月18日）傍晚召開，中國國家主席習近平應邀在開幕式上致辭，他表示，中國兩年內將提供20億美元國際援助支持抗疫。

習近平表示，中國對於疫情是「公開、透明」，又認為譚德塞領導世界衛生組織「有重大貢獻」。他更呼籲全球要對世界衛生組織有政治支持和資金支持，也要向非洲國家提供醫療、技術及人力支持。

他還表示，在這波疫情上，中國提供臨床救治、疫苗藥物研發、並繼續支持各國科學家開展疫苗研究，為推進全球抗疫合作，中國兩年內將提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家，特別是發展中國家抗疫鬥爭及經濟社會恢復發展。此外，中國將同聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈 。

路透社報道，由歐盟、澳洲等推動，要求獨立調查疫情起源傳播的決議草案，已獲116個國家支持，近乎達到通過門檻。據報，若草案能獲世界衛生組織194個成員國中的2/3支持，就能通過。

【調查源頭】駐英大使：中國歡迎世衛牽頭的國際性疫情評估 但應先集中抗疫

【調查疫情】澳洲要求與中國官員貿易談判 但會繼續推動疫情調查

【中澳關係】澳洲料企業會評估與中國做生意風險 或放眼其他市場

據報，共同提出有關決議草案的國家還包括印度、日本、南韓、非洲47個成員國集團、俄羅斯、印尼、馬來西亞、沙特阿拉伯、英國和加拿大。

有消息稱，決議草案用字小心，沒有提及中國、武漢等字眼。只是稱世衛應與世界動物衛生組織，開展科學和合作的實地考察，確定病毒源頭及如何傳到人類。

為期兩日的世界衛生大會，因應疫情將以視像形式舉行。除了新冠肺炎疫情，台灣能否以觀察員身分參與大會也成為焦點。美國一直就支持台灣參加WHA游說他國，而危地馬拉等14個「邦交國」已致函譚德塞，正式提案邀請台灣出席WHA。

台未受邀 向世衛抗議

台灣的衛福部長陳時中今天說，世界衛生大會晚上召開，台灣都沒收到邀請函，已努力最後一刻，對於未受邀，表達遺憾跟不滿，且向世衛秘書處遞交抗議函。台灣的外交部長吳釗燮表示，世衛應堅守中立、摒除中國壓力，讓台灣參與世界衛生大會；又指中國嘴說關心 卻一再剝奪台灣人健康權。但吳釗燮強調，持續協助全球防疫，也接受「友邦」建議，待實體大會復會時再討論台灣參與提案，以確保充分且實質的討論。

【世衞大會】譚德塞將台灣參與WHA提案交送審議 新華社：須按一中原則處理

【世衛大會】近60國向世衛大會提案  要求譚德塞調查新冠病毒源頭

中方抨美國停資助世衛削抗疫成效　美媒：白宮擬恢復部分資助

法新社稍早報道，譚德塞已將提案送交世界衛生大會總務委員會審議決定。他強調自己無權邀請台灣，成員國才有。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【世衞大會】譚德塞將台灣參與WHA提案交送審議 新華社：須按一中原則處理
今日
【世衞大會】譚德塞將台灣參與WHA提案交送審議 新華社：須按一中原則處理
【調查源頭】駐英大使：中國歡迎世衛牽頭的國際性疫情評估 但應先集中抗疫
2020/05/15
【調查源頭】駐英大使：中國歡迎世衛牽頭的國際性疫情評估 但應先集中抗疫
【世衛大會】近60國向世衛大會提案 要求譚德塞調查新冠病毒源頭
今日
【世衛大會】近60國向世衛大會提案 要求譚德塞調查新冠病毒源頭
【肺炎疫情】反制澳洲推動調查疫情？中國禁4間澳洲肉商進口
2020/05/13
【肺炎疫情】反制澳洲推動調查疫情？中國禁4間澳洲肉商進口
【調查疫情】澳洲要求與中國官員貿易談判 但會繼續推動疫情調查
2020/05/13
【調查疫情】澳洲要求與中國官員貿易談判 但會繼續推動疫情調查
疫情 外交 習近平 譚德塞 澳洲 中國 路透社 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【世衛大會】何時設立、抗疫成敗往績？一文看懂世衛組織是什麼（附世衛大會Live連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】若2030年中美太平洋爆衝突　英媒指美國估美軍將被打敗
【中美角力】若2030年中美太平洋爆衝突　英媒指美國估美軍將被打敗
【中美角力】世衛大會召開在即　美「雙劍合璧」攻華
【中美角力】世衛大會召開在即　美「雙劍合璧」攻華
【世衛大會】近60國向世衛大會提案 要求譚德塞調查新冠病毒源頭
【世衛大會】近60國向世衛大會提案 要求譚德塞調查新冠病毒源頭
中國駐以色列大使杜偉身體健康原因去世 央視證實
中國駐以色列大使杜偉身體健康原因去世 央視證實
【中美貿易戰】美突襲華為供應鏈 特朗普打響中美貿易戰2.0
【中美貿易戰】美突襲華為供應鏈 特朗普打響中美貿易戰2.0
【中美角力】納瓦羅再稱「中國瞞疫」 指中方應向美國賠償
【中美角力】納瓦羅再稱「中國瞞疫」 指中方應向美國賠償