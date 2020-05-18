【新冠肺炎】 習近平將在世界衛生大會致辭 逾百國家要求調查疫情源頭

新冠肺炎疫情肆虐全球之際，世界衛生大會（WHA）視像會議將於本港時間今日（5月18日）傍晚召開，中國國家主席習近平應世衛總幹事譚德塞邀請，將在開幕式上致辭。

路透社報道，由歐盟、澳洲等推動，要求獨立調查疫情起源傳播的決議草案，已獲116個國家支持，近乎達到通過門檻。據報，若草案能獲世界衛生組織194個成員國中的2/3支持，就能通過。

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據報，共同提出有關決議草案的國家還包括印度、日本、南韓、非洲47個成員國集團、俄羅斯、印尼、馬來西亞、沙特阿拉伯、英國和加拿大。

有消息稱，決議草案用字小心，沒有提及中國、武漢等字眼。只是稱世衛應與世界動物衛生組織，開展科學和合作的實地考察，確定病毒源頭及如何傳到人類。

為期兩日的世界衛生大會，因應疫情將以視像形式舉行。除了新冠肺炎疫情，台灣能否以觀察員身分參與大會也成為焦點。美國一直就支持台灣參加WHA游說他國，而危地馬拉等14個「邦交國」已致函譚德塞，正式提案邀請台灣出席WHA。

台未受邀 向世衛抗議

台灣的衛福部長陳時中今天說，世界衛生大會晚上召開，台灣都沒收到邀請函，已努力最後一刻，對於未受邀，表達遺憾跟不滿，且向世衛秘書處遞交抗議函。台灣的外交部長吳釗燮表示，世衛應堅守中立、摒除中國壓力，讓台灣參與世界衛生大會；又指中國嘴說關心 卻一再剝奪台灣人健康權。

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法新社稍早報道，譚德塞已將提案送交世界衛生大會總務委員會審議決定。他強調自己無權邀請台灣，成員國才有。

責任編輯：伍樂

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