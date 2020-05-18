【世衛大會LIVE】何時設立、抗疫成敗往績？一文看懂世衛組織是什麼

▲ 【世衛大會】何時設立、抗疫成敗往績？一文看懂世衛組織是什麼

世界衛生大會直播 習近平發言

世界衛生組織（World Health Organization，簡稱世衛組織WHO）最高權力機構世界衛生大會（World Health Assembly，簡稱世衛大會WHA）登場，由於新冠疫情關係，將首次以視訊方式舉行。以下是法新社匯整的世衛背景介紹。

其一：二戰後成立

1945年第二次世界大戰戰後，各國外交官員舉行會議成立聯合國時，討論事項之一就是建立一全球衛生機構，3年後，世界衛生組織法於1948年4月7日生效。

世衛如今有194個會員國，在全球150國和6個地區設有辦公室，加上日內瓦總部，總計有超過7000名員工。]

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其二：領導結構

世界衛生組織的管理分為世界衛生大會、執行委員會和秘書長。

世界衛生大會是世衛最高決策機構，每年開會一次，由會員國派代表團參加，職責是決定組織政策、任命秘書長、監督財政政策，以及審查和批准預算。

執行委員會由34位在技術方面有資格的委員組成，當選委員任期3年，每年1月和5月各開一次會，1月開會決定世界衛生大會議程，較短會議於5月緊接衛生大會之後舉行，審議較為行政性的事項。

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秘書長人選由執行委員會提名、世界衛生大會任命。世衛第8任秘書長為譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），現年55歲的譚德塞2017年上任，過去是衣索比亞衛生及外交部長。

其三：資金來源

世衛組織的預算周期是兩年，經費來自成員國和非政府組織，而會員國繳納的費用是根據國家財富和人口計算。

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但這些「分攤會費」佔世衛資金不到1/4，主要資金如今來自成員國和合作夥伴的自願捐款。

世衛2018-2019年預算56.2億美元，其中43億美元明確列為自願捐款。整體來說，世衛最大資助者依序為美國（15.9%）、比爾暨梅琳達蓋茲基金會（9.4%）、英國（7.7%）、全球疫苗與預防注射聯盟（6.6%）和德國（5.2%）。

其四：成功案例

全球幾個重大疾病的根除和削減，世衛著實功不可沒。

●天花。在推動大規模疫苗接種政策後，世衛1980年5月正式宣布成功根除天花。

●瘧疾。自2000年代初期起，歐洲大陸即未出現任何瘧疾病例。

●小兒麻痺症。世衛有雄心要讓小兒麻痺症自地表消失，並早已展開行動。小兒麻痺症在1988年仍被125國列為地方性流行病，全球通報病例達35萬起，時至今日，病例已大幅下滑99%。

●愛滋。世衛2003年12月與聯合國愛滋防治計畫（UNAIDS）聯手，提供開發中國家的數百萬名患者抗愛滋藥物，尤其是非洲國家的患者。

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其五：挫敗實例

2013年底至2016年間西非的伊波拉（Ebola）疫情造成1萬1300多人喪生，世衛因應方式被外界視為是成立以來最大失敗，遭批一開始低估危機的規模。

世衛直到2014年8月才宣布將伊波拉疫情列為國際關注公共衛生緊急事件。當時距離病毒首度在幾內亞現蹤已近5個月，許多非政府組織都認為世衛的動作太慢。

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責任編輯：鄧國強

