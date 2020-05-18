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【兩會2020】新華社列出兩會7大看點 疫情經濟最受重視

國情動向 17:55 2020/05/18

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兩會分別將於21、22日舉行，官媒新華社整理出7大看點，包括疫情防控、經濟社會發展預期目標、脫貧、全面建成小康社會、民生保障、民法修訂和因應外部環境。這7項看點多與疫情、中國國內經濟發展高度相關。

一、防疫要打持久戰

下階段如何做到常態化疫情防控不放鬆，推動公共衛生體系的完善，將是全國兩會的重要議題。另外，中國將如何加強國際合作共同抗疫，相關決策與趨勢也備受世界關注。

二、今年經濟社會發展預期目標

今年的政府工作報告將確定經濟社會發展目標，包括經濟增速如何設定，就業、收入、環保等方面的任務如何安排等。國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群說，政府工作報告將釋放一系列新的政策訊號，「我們的信心也會更加堅定」。

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三、脫貧攻堅任務

目前還有52個貧困縣、2707個貧困村、551萬貧困人口。同時已脫貧人口中有近200萬人很有可能返貧，邊緣人口中還有近300萬人可能成為貧困人口。

四、全面建成小康社會

中共總書記習近平曾宣示「2020年是全面建成小康社會和『十三五』規劃收官之年」，要堅決打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治的三大攻堅戰，此外，還包括住房、養老、教育、醫療、文化建設等。

五、民生保障，包括最迫切的失業壓力

國家統計局數據顯示，2月全國城鎮調查失業率為6.2%，4月份全國城鎮調查失業率比去年同期高出1個百分點，而2020年中國大學畢業生規模將達874萬人，創歷史新高。受疫情影響，今年畢業生工作簽約率明顯低於往年。此外，中小企業紛紛裁員或縮減用工人數，一些農民工不得已返回家鄉。

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六、民法典草案審議

此次全國人大會議有一項重要日程是審議《民法典》，通過後將出台建國後首部以「典」命名的法律。外界關注這部旨在「以人為本」的草案作出的調整，以及未來這部法典將如何發揮「市民社會的基本法」作用。

七、應對日漸複雜的外部環境

在疫情衝擊下，多國向中國發起的調查和索賠要求，中國要更多應對全球加速「去中國化」浪潮。此外，中美關係緊張升級，金融戰一觸即發，中國如何闡明對外立場、介紹外交政策也受關注。

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責任編輯：游昊雲

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