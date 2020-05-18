【神州快訊】懷柔科學城 打造「懷柔科儀谷」

5月17日，懷柔科學城促進科學儀器產業創新發展暨「懷柔科儀谷」建設發佈會舉行。北京懷柔區將在懷柔科學城南區選取1平方公里，打造「懷柔科儀谷」，到2025年基本建成，2030年具備規模。

據知，「十三五」時期佈局懷柔科學城的26個重大科技基礎設施已經提前一年全部啟動。目前懷柔科學城已經構成重大科技基礎設施與科教基礎設施、交叉研究平台高效協同的支撐格局。

懷柔區委常委、副區長郭文傑表示，作為綜合性國家科學中心，懷柔科學城的大科學裝置、科教設施和交叉創新平台，需要大量高端科學儀器，僅高能同步輻射光源就需要儀器設備5萬台套，多數需要定制研發。發展科學儀器產業，是推動科學城建設的基礎保障，是創新驅動戰略的重要組成。依託大科學裝置需要設備多、安裝調試週期長、售後服務要求高等應用場景優勢，科學設施平台創新成果溢出優勢，以及科研院所、高等院校、科研機構、科技企業的聚集優勢，在懷柔科學城南區選取1平方公里，打造「懷柔科儀谷」。

「懷柔科儀谷」 將促進科技創新鏈條和金融資本鏈條有機結合，為初創期到成熟期的各類科技企業提供融資支持和金融服務。用好懷柔科學城成果轉化專項資金，扶持科研成果產品化、市場化、企業化；一期設立10億元人民幣科學儀器產業基金，支持中小微科技企業發展壯大；引入上交所和深交所設立服務中心，優化資本市場服務科創企業路徑。

在產業專項扶持政策方面。懷柔將圍繞人才吸引、研發創新、成果轉化、科技金融、應用場景、產業集聚等6個方面，推出《關於促進懷柔科學儀器相關產業創新發展的若干措施》（即懷柔科儀20條）。

根據安排，2020年至2023年 「懷柔科儀谷」啟動建設，一批科研機構、科技企業、科學儀器4S店成功落地，公共服務平台投入使用，科技孵化體系初步建立，科技金融發揮作用，產業聚集初具規模，為打造投資、研發、設計、製造、展示和交易高地奠定基礎。到2025年，「隱形冠軍」企業逐漸增多，科技孵化體系逐步完善，交叉創新模式逐步形成，科技金融體系初步構建，產業聚集效應彰顯，會議會展活動頻繁。到2030年，「懷柔科儀谷」走向世界，成長為世界級的研發基地和產業中心，一批中國企業在此成長為高端科學儀器領域的頭部企業，「隱形冠軍」企業在這裡誕生和成長，全方位的科技孵化和成果轉化能力形成，擁有完備的科學儀器交易和展示平台。懷柔高端科學儀器投資、研發、設計、製造、展示、交易形成國際影響力。

（資料由客戶提供）