▲ 【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為 美企攬炒名單曝光

中美關係再陷動盪，特朗普政府上周五突然宣布，收緊針對中國電訊設備巨頭華為（Huawei）的供貨禁令，令其芯片供應恐面臨中斷。美國加碼遏制中國，固然令華為、其芯片主要供應商台積電深受打擊，但同時，一籃子美國科技企業也可受波及。有外資行開出了美企「攬炒」名單。

美國政府15日公布出口新規定，訂明全球使用美國技術的企業，倘沒有得到美方許可，不得向華為供應芯片；此舉進一步收緊去年祭出的華為禁令，意圖切斷華為與海外供應商的關係。

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這個升級版華為禁令，對台灣半導體代工巨頭台積電來說，固然是晴天霹靂；原因是他們代工的產品，是華為芯片主要供應源之一；而台積電的約14%營收，便是來自華為。

圍堵華為禁令 「無差別」累及美企

值得注意是，特朗普政府今次擲出的加碼封殺華為的措施，堪稱是「無差別」，即被遏制的華為固然是輸家、台灣合作夥伴台積電也是一受害者；而與此同時，一批美國科技企業原來亦面臨選失。

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這些美企多是芯片供應商，又或是支援芯片生產的技術提供者。摩根士丹利分析師便列出了一張粗略的清單︰

應用材料（Applied Materials）︰芯片供應商 科磊（KLA）︰提供半導體製造相關的製程控管 泛林（Lam Research）︰生產、設計、銷售半導體 美光科技（Micron Technology）︰產銷半導體 Qorvo︰功率放大器（PA）供應商 德州儀器（Texas Instruments）︰開發、製造、銷售半導體

摩根士丹利強調，「中美貿易緊張局勢升級，對整個股市都是不利的」，相關美資公司恐無法獨善其身。

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同時要注意的是，套用Sanford C. Bernstein & Co. 以 Mark Li為首的分析師預估，特朗普加碼遏制華為，可能會激起中國報復；如不幸被選中成為中方報復對象，這些公司面臨的損失值得關注。

中方倘報復 或連不關事的波音等也有損失

事實上，中國官方人民日報社旗下《環球時報》發文指，中方可能採取的對策，包括中止購買波音飛機，或是將一些美國公司放在「不可靠實體清單」內，對蘋果（Apple）、思科（Cisco）及高通（Qualcomm）等美國公司發動調查和施加限制等。

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美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）日前發布Twitter推文表示，「我們必須修改被華為和海思（Hisilicon，華為旗下芯片技術公司）利用的規則，防止美國的技術被使用，為做為破壞美國國家安全和外交政策利益的惡意活動。」

有觀察者指，不論這是否特朗普政府加碼遏制華為的真正意圖，但觀乎中美產業高度融合，美方任何打擊中國產業鏈的動作，都可能會如搬石頭、砸自己腳，亦令自己有損失。

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本報記者：程國知

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