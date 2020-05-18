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報復澳洲推獨立調查？ 中國周二起對澳洲大麥徵73.6%反傾銷稅

經濟脈搏 22:49 2020/05/18

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澳洲政府近日提倡國際社會獨立調查新冠肺炎疫情，令中澳關係惡化。中國商務部通報，決定於周二（19日）起對澳洲進口的大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，徵收期限為5年。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）對此表示深感失望，強調澳洲向中國出口的大麥，並無提供補貼或傾銷。

期限5年　澳洲深表失望

通報指，應國內大麥產業申請，商務部於2018年11月19日和12月21日發布公告，決定對澳洲進口大麥發起反傾銷調查和反補貼調查。經查，澳洲進口的大麥存在傾銷和補貼，使中國國內產業受到實質損害，且傾銷和補貼與實質損害之間存在因果關係。中國商務部做出上述最終裁定。

早前，澳洲政府提倡國際社會獨立調查疫情後，中國駐澳洲大使成競業接受澳洲媒體訪問時曾經警告，澳洲的做法可能會引發中國消費者不滿，葡萄酒、牛肉等出口農產品及旅遊業都有機會被杯葛。他又指控澳洲提出國際調查是出於政治動機，要聯合美國發起針對中國的政治運動，「在這段時間內，有些人試圖將自己的問題歸咎於中國，並以此轉移注意力。」

上周澳洲政府證實，中國已暫停進口4間澳洲屠宰場的牛肉，佔澳洲出口中國牛肉 35%。有分析認為中國的行動是報復澳洲在獨立調查的取態，不過中方強調只是因為產品違反檢疫要求。

路透社取得文件顯示，澳洲正聯同歐盟，在世界衞生大會提出決議草案，要求獨立調查病毒源頭，暫時已取得世界衞生大會當中逾百個國家支持。

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責任編輯：伍樂

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