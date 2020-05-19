【兩會2020】經濟基調由「穩」轉「保」或淡化GDP目標　專家倡休養生息

▲ 對於兩會將如何設置GDP目標，既能符合現實又能順利實現既定任務，或者乾脆不設置具體目標數字，近期成為熱議話題。

經過兩個多月停擺，全國兩會周四（21日）召開，成為當局將工作重點由抗疫轉向疫後經濟恢復的風向標。疫情重創內地首季經濟後，如何確立今年經濟目標和部署刺激措施，成為今年兩會最重要看點。分析認為，當下第二波疫情風險加強，經濟不確定性仍很大，經濟基調由「穩」轉「保」，或淡化國內生產總值（GDP）目標，不求反彈而是退守生死線、休養生息。

保信心＋指導各地工作 或以較大區間形式設置

有接近政府工作報告起草組的智囊人士表示，隨着疫情發展及對經濟影響顯現，當局對今年經濟的期許也在變化，由最初對病毒期待像沙士一樣短時間內可消失，改為預期以下半年經濟報復性反彈彌補上半年的負增長。

但當疫情演變為全球災難，並會長時間存在，而且境內本土疫情有出現二次爆發的風險，經濟的不可控性逐漸加強，當局研判「今年經濟工作主要任務」的內涵已變化，提出以「六保」為後疫情時代的政策主旨，保就業、保民生的底線為要務。

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該智囊認為，今年仍需要設置GDP目標，以作為信心保障及各地工作指導，但會淡化這一目標的剛性，或以一個較大區間形式設置，或不作為必須完成的「主要目標」，保就業是今年最主要任務，可能會強化就業指標的重要性。

▲ 後疫情時代，兩會前政治局審議《政府工作報告》重提「努力完成全年主要目標任務」，令經濟界猜測今年經濟目標有重大調整。

渣打的最新報告指出，預期官方會以彈性增長目標穩定市場期望，經濟增長目標約在2%至3%，即之後三季平均增長約為5%。渣打認為，接下來政策重點將以創造就業為優先，致力將失業率降至5.5%以下。

GDP顯然不能翻一番 政策應以休養生息為主

根據原本今年要建成全面小康社會的任務，其核心指標是在2010年基礎上GDP翻一番，這就要求今年GDP增長速度至少5.6%，經濟界對於今年GDP增速的預期已普遍從5%降至3%左右。以人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿、國務院發展研究中心前副主任王一鳴為代表的一些經濟學家，更呼籲今年不設GDP目標，以防止為實現目標搞「大水漫灌」。

曾擔任全國人大財政經濟委員會副主任委員的賀鏗認為，今年GDP翻一番的目標顯然不可能，當前最突出的問題是復工復產困難，失業問題突出。他稱，政策應該以休養生息為主。

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本報駐京記者：潘攀

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