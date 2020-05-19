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【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會  京批有國家政治綁架WHA

國情動向 07:54 2020/05/19

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【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會  京批有國家政治綁架WHA

中美在世界衛生大會（World Health Assembly，簡稱WHA及世衛大會）就台灣參與問題激烈角力。美國國務卿蓬佩奧在聲明中以強烈措詞稱，中國阻止台灣參與世衛大會是「惡意（spiteful）」行為，反映中國訊息不透明。而中國官方新華社則發表文章，不點名批評有些國家綁架世衛大會，以達一己政治私利。

作為世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO及世衛組織）最高決策會議的世衛大會，香港時間周一晚起以視訊會議方式登場，台灣確定連續4年未受邀參與。

新華社：各國應聚焦合作、攜手抗疫

新華社發表文章引述專家指，新型冠狀病毒疫情是全人類共同敵人，各國應聚焦合作、攜手抗疫，避免將公共衛生問題政治化。

【世衛大會WHA】何時設立、抗疫成敗往績？一文看懂世衛組織是什麼

【世衛大會WHA】 習近平在世界衛生大會致辭：未來2年提供20億美元國際援助

文章批評有國家提出涉及台灣的提案，不惜以綁架世衛大會，損害全球抗疫合作來實現一己政治私利；同時強調台灣地區參加世衛大會必須按照一個中國原則處理，指台灣的民進黨執政以來頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認一個中國，無法參加世衛大會的局面是民進黨當局造成。

蓬佩奧（Mike Pompeo）香港時間今晨就台灣參與世衛問題發聲明，批評世衛做法。他表示，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權力邀請台灣參與世衛大會，之前也有先例，卻在中國壓力下選擇不這麼做。

【世衛大會】近60國向世衛大會提案  要求譚德塞調查新冠病毒源頭

「世衛未就參觀實驗室提請求」 衛健委： 拒世衛去武漢說法不符事實

蓬佩奧指出，世衛秘書長缺乏獨立性，在世界最需要世衛之際，進一步損害其公信力及效能。他又稱，中國阻止台灣參與世衛是「惡意」行徑，反映中方宣稱希望透過資訊透明、國際合作來對抗疫情，其實令人質疑。

蓬佩奧：世衛秘書長缺乏獨立性

他又稱，相較下，中國持續不願交出與新冠病毒及病毒起源相關重要資訊、拒絕給予科學家權限、在中國境內及社交網絡對疫情討論進行言論審查，並任意怪罪外界。

【中美角力】世衛大會召開在即　美「雙劍合璧」攻華

中方抨美國停資助世衛削抗疫成效　美媒：白宮擬恢復部分資助

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在世衛大會視訊會議發言時也談及台灣參與問題，稱台灣作為觀察員參與世衛大會非常重要，這能讓台灣帶來有助益的防疫觀點，

他並不點名批評，在這場全球流行疫情的應對過程中，「至少有一個會員國沒有盡到資訊透明的義務」，顯然是為了隱瞞疫情爆發，導致全世界付出重大代價。「我們看到世衛共享資訊與資訊透明的核心任務失靈」，這不能再次發生。

【中美角力】CIA稱中國阻世衛示警疫情　中美緊張勢火澆油

【中美角力】美參院通過法案助台灣再成世衛觀察員 世衛：無權邀台參與WHA

值得注意是，中國外交部多次就類似上述觀點表明，堅決反對個別國家執意推動世衛大會討論涉台提案，形容是嚴重干擾世界衛生大會進程、破壞國際抗疫合作。

中國外交部稱，台灣參加世衛大會必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會決議及世衛大會決議所載的基本原則。中方並強調，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排，不存在所謂「國際防疫缺口」問題。

中方抨美國停資助世衛削抗疫成效　美媒：白宮擬恢復部分資助

【調查源頭】駐英大使：中國歡迎世衛牽頭的國際性疫情評估 但應先集中抗疫

責任編輯：鄧國強

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