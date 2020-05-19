【中美角力】特朗普稱世衛是「中國傀儡」 再提削減或取消資助

中美關係因新冠肺炎疫情陷低俗，美國總統特朗普香港時間今晨再批評，世界衛生組織（WHO）為中國「傀儡」。針對有美媒指，美方擬恢復資助世衛，特朗普指美方正在考慮削減或取消對世衛的資助。

法新社報道，特朗普在白宮表示，「他們是中國的傀儡，說好聽一點，他們以中國為中心。」

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特朗普表示美國每年資助約4億5000萬美元給世衛，金額比任何國家都要高，目前正擬定計劃予以削減，因為「我們受到的待遇並不好」。特朗普指世衛「給了我們很多很壞的建議」。

特朗普：世衛給了我們很多很壞的建議

世衛最高權力機構世界衛生大會（WHA）兩天會議正在日內瓦開幕，為新冠肺炎疫情爆發並蔓延全球後首場會議。這波疫情重創經濟，奪走至少31萬6000條人命，其中近1/3在美國。

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特朗普表示，中國每年僅資助約4000萬美元，有想法是讓華府把「我們費用從4億5000萬美元拉低至4000萬」，但「有些人認為太多了」。

霍士報道：美方或考慮恢復資助世衛

美國已暫停了資助世衛，但美國霍士新聞（FOX NEWS）日前有報道，美國政府計劃恢復對世界衛生組織的部分資助，將支付與中國相同的資助金額。

報道指，美國政府草擬一封準備致世衛總幹事譚德塞的5頁長信件，指日後的資金將減少至與中國一樣，若中方增加資金，美方會考慮增加相應資助。美國去年提供大約4億美元援助，如果美國將提供與中國相同的資助，將是舊資助金額的十分之一。

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報道又引述信件指，美國認為世衛雖然有缺點，但仍有巨大潛力，希望在目前全球危機期間能發揮作用，因此決定繼續與世衛合作。美國政府同時呼籲世衛改革，包括建立審查機制，以及公開報告成員國遵守《國際衛生條例》的情況等。報道引述白宮一名高級官員表示，總統特朗普已經同意簽署信件。

特朗普上月指責世衛在新型肺炎疫情爆發時，無履行基本職責，令疫情爆發得更大，宣布不會再撥款資助世衛。但世衛多次否認說法。

責任編輯：鄧國強