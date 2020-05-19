▲ 【中美貿易戰】納斯達克擬兩招收緊上市規則 限制中國企業IPO

中美貿易戰前景不明朗，中美金融戰亦似在醞釀中。路透社引述熟悉情況的消息人士周一稱，納斯達克（Nasdaq）將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，此舉將加大一些中國企業在其股票交易所上市的難度。

消息人士稱，儘管納斯達克不會在規則調整中特別「點名」提到中國公司，但此舉主要是出於對一些有望在其交易所進行IPO的中國公司缺乏會計透明度，以及與有權勢的內部人士關系密切的擔憂。

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在中美圍繞貿易、科技和新冠疫情擴散問題上的緊張關係升級之際，納斯達克收緊中國小型IPO的舉措成爲兩國金融關系的最新矛盾點。

瑞幸咖啡反映出中概股的問題

納斯達克去年也對上市交易施加了一些限制，尋求抑制中國小型企業的IPO。這些企業的股票通常交投不活躍，因爲大部分股票掌握在少數內部人士手中。低流動性使得這些股票對大型機構投資者而言沒有吸引力，而大型機構投資者恰恰是納斯達克想要迎合的對象。

最新收緊上市標準的舉措反映出納斯達克對一些尋求在美IPO的中國企業的疑慮未消。

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上個月，2019年初在美國IPO的瑞幸咖啡（LK.O）宣布，內部調查發現其首席運營官和其他員工虛報了銷售額。

報道指，納斯達克收緊上市措施主要有兩點：

其一是對IPO規模設定最低限制

消息人士稱，新規則將要求來自中國等國家的企業通過IPO籌資規模達到2,500萬美元，或者至少是上市後市值的四分之一。

這是納斯達克首次對IPO規模設定最低限制。這項調整將阻止目前在納斯達克上市的幾家中資企業上市交易。據路孚特數據，自2000年以來在納斯達克上市的155家中資公司中，有40家公司的IPO籌資規模低於2,500萬美元。

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其二加強審計程序的監管

消息人士稱，新規則還將要求審計公司確保他們的國際特許經營業務符合全球標準。他們補充道，針對那些審計中國準備IPO企業賬目的美國小型企業的審計情況，納斯達克也將予以檢查。

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責任編輯：鄧國強

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