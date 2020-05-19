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【滬倫通】中美角力升級時  中國推動更多中企倫敦上市

經濟脈搏 11:11 2020/05/19

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中美貿易戰升級，中美金融戰亦似醞釀中，加上中概股在美國風波重重下，路透社引述幾位消息人士表示，中國正敦促國內公司考慮赴倫敦上市，旨在激活交易，在新冠疫情危機過後加強與海外的聯繫。

滬倫通是指上交所與倫交所的互聯互通機制，它於去年啟動，目標是幫助中資公司擴大投資者基礎，並讓內地投資者可投資於英國上市公司。最初計劃是讓幾家公司在頭幾年參與該計劃，但迄今為止只有一家中資公司華泰證券(HTSCq.L)於去年6月透過滬倫通在倫交所掛牌。

中美金融戰疑揭幕 中國促國內公司考慮赴倫敦上市

消息人士表示，現在中國相關部門已經批准中國太保(601601.SS)和國投電力(600886.SS)赴倫敦上市。這兩筆交易去年暫停。他們還同意中國長江電力(600900.SS)開始籌備在倫敦證券交易所的二次上市。由於此事仍然保密，消息人士要求匿名。

【滬倫通】美媒曝中國叫停滬倫通內幕：中英金融關係降溫

滬倫通叫停？ 中國外交部：冀英方提供公平公正營商環境

中國證監會、上交所和中國太平洋保險沒有立即回應路透的置評請求。國投電力和長江電力對此不予評論。倫交所也不予置評。根據在2018年首次宣布的滬倫通機制，符合條件的上交所的A股上市公司可在倫交所主板发行上市全球存托憑證(GDR)。

上述消息人士包括銀行、政府部門和交易所的官員，他們表示此舉主要目的在於推動恢復滬倫通機制下的上市發行。中國正尋求改善與外部世界關係，並幫助為解封後的經濟復蘇提供資金，「今年下半年，我們可能看到一家、或者兩家中國企業在倫敦上市。」一位密切參與其中的消息人士稱。

他補充說：「中國是首批解除封鎖措施的國家之一，迫切想要回到正軌，計劃改善與英國的貿易關係。」美國的反華情緒和在美國上市的中國企業瑞幸咖啡(LK.O)遇到的麻煩，或使中國企業的紐約上市之路更難走。

內媒：本月14日「滬倫通」揭牌儀式推遲

【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本　京東傳赴港上市藏玄機？

第二位消息人士，曾參與某些交易的倫敦銀行家稱，在滬倫通上市管道中，中國太平洋保險或是今年首家在倫敦上市的中國企業，尋求籌資20億至30億美元，可能在9月或10月定價。他又稱，長江電力是另一家，可能尋求籌資約25億美元，其交易將相當於股本的5%左右。

然而在當前的環境下，股票上市未必是容易的事。他解釋，新冠疫情衝擊全球經濟增長，嚴重破壞股市，且將市場波動率推上多年高點。路孚特數據顯示，英國今年第一季僅有八家新股上市案，創2009年以來最低。

彭博：滬倫通計劃下周五啓動（更新詳細版）

【滬倫通】滬倫通最快12月初成行，擬設300萬投資准入門檻

《滬倫通》報道指倫交所正推進滬倫通年底前開通運行

【達沃斯論壇】摩通梁治文：與各方密切溝通，推進「滬倫通」落地

責任編輯：游昊雲

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