中國對澳洲大麥加徵稅項 澳擬向世貿申訴但稱「沒打貿易戰」

新冠肺炎疫情引發中澳關係緊張，澳洲近日提倡國際社會獨立調查新冠肺炎疫情，惹起北京強烈反彈。中國商務部通報，今（19日）起對原產於澳洲的進口大麥徵收總計達80.5%的反傾銷稅和反補貼稅。

澳洲方面對此表示失望，保留向世界貿易組織（WTO）申訴的權利。但澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）強調，沒有與中國打貿易戰。

報復澳洲推獨立調查？ 中國周二起對澳洲大麥徵73.6%反傾銷稅

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澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham），中國的決定令人十分失望。他強調，澳洲並未補貼大麥生產商，也沒有向中國傾銷大麥。

他表示，保留向WTO申訴的權利，但不管我們是否推進世貿組織程序，都會繼續遊說北京。另一方面，他為大麥種植者尋求替代市場，稱已下令全球的澳洲貿易辦事處，在其各自的東道國加大推動大麥出口。

去年貿易額6億澳元

據報，澳洲出口的大麥中，至少一半出口到中國。據估計，2018年的貿易額為15億澳元，但由於乾旱，2019年降至6億澳元。

澳洲農業部長利特爾普勞德表示，澳洲並沒有與中國打貿易戰，實際上，中國對鐵礦石的需求亦有增加，但他表示，中國正以相對公平的程序，圍繞澳洲認為貿易上不公平的方式，處理問題。他稱，正與中國冷靜溝通。

中國商務部昨稱，原產澳洲的進口大麥存在傾銷，國內大麥產業受到實質損害，將徵收73.6%的反傾銷稅及6.9%的反補貼稅，徵收期限為五年。

澳洲早前提出國際社會獨立調查疫情後，中國駐澳洲大使成競業接受澳洲媒體訪問時曾經警告，澳洲的做法可能會引發中國消費者不滿，葡萄酒、牛肉等出口農產品及旅遊業都有機會被杯葛。

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中國日前已暫停進口4間澳洲屠宰場的牛肉，佔澳洲出口中國牛肉 35%。外界認為中國的行動是報復澳洲在獨立調查的取態，但中方強調只是因為產品違反檢疫要求。

澳洲方面表示，曾試圖與中國官員通話，但未獲回應。而澳洲將持續推動新冠病毒疫情起源的相關調查。

責任編輯：林佩怡

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