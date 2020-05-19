【兩會2020】馬化騰身體不適將缺席兩會 提7份建議聚焦大灣區

▲ 馬化騰身體不適將缺席兩會 提7份建議聚焦大灣區

內地將於本周召開兩會，騰訊 （00700） 發言人證實，主席馬化騰因身體原因請假，將缺席今年兩會。他今年計劃向兩會提交7份書面建議，涉及產業互聯網、鄉村振興、金融科技、醫療服務與醫生獲得感、中小微企業發展、區域發展、生態環保等問題，而粵港澳大灣區的發展成其重點。

馬化騰作為十二屆、十三屆全國人大代表，已連續8年向兩會遞交40餘份書面建議，平均每年超過5份，而他今年的建議也聚焦粵港澳大灣區。他在《關於推動深圳中國特色社會主義先行示範區建設取得新突破的建議》中提出，從制度建設、統籌規劃、創新驅動、風險防範等方面入手，大力推進深圳中國特色社會主義先行示範區建設。

而他在《關於統籌粵港澳大灣區海洋生態修覆和珠江口國家公園建設的建議》中，建議在粵港澳大灣區建設領導小組的領導下，設立跨境生態修復和自然保護協調機制；全面開展珠江口生態修復整治；加快建立珠江口國家公園建設。

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此外，他在建議中希望重視科技力量，將珠江口國家公園建設成為智慧國家公園；鼓勵社會參與，將大灣區打造成為中國乃至世界的自然教育中心，如粵港澳青年人可參與自然保護和自然教育的合作，增進三地青年人的交流。

他今年也遞交了《關於加快制定產業網際網路國家戰略 壯大數字經濟的建議》、《關於在「後脫貧時期」加強鄉村振興的建議》、《關於運用數字技術、創新應用模式 助力中小微企業紓困的建議》、《關於進一步提升我國金融科技水平 積極應對金融開放背景下國際競爭與挑戰的建議》。馬化騰作為粵港澳大灣區成長起來的企業家，他已連續4年建議粵港澳大灣區建設。

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責任編輯：游昊雲