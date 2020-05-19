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兩會前夕北京33人集體發燒惹恐慌　證實為細菌性呼吸道感染

社會熱點 12:04 2020/05/19

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全國兩會即將在21日登場，北京西城區日前驚傳一公司共33人同時出現發熱症狀，一度引發民眾恐慌。對此，官方通報指，33例患者經臨床診斷以細菌性呼吸道感染為主，應是與中央冷氣有關。患者均遵醫囑居家觀察治療，無住院病例，無重症病例。

應是與中央冷氣有關

西城區衛生健康委主任陳新說，5月17日下午4時許，西城區疾控中心接到轄區醫療機構發熱門診報告，西城區復興門內大街55號出現多起發熱病例，經連夜排查，截至17日凌晨1時，西城區5家醫療機構發熱門診共接診該單位相關患者33例；西城區區委區政府立即啟動應急回應，迅速開展流行病學調查和醫療救治工作，同時，對該辦公場所進行環境採樣檢測。

目前，33例患者經臨床診斷以細菌性呼吸道感染為主，截至17日15時，新冠病毒核酸檢測均呈陰性，呼吸道多病原檢測中，多人A組乙型溶血性鏈球菌呈陽性。

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結合目前流行病學調查、臨床表現及實驗室檢測結果，經專家組研判，已排除新冠肺炎病例，多數患者自述發熱與近期使用中央冷氣有關，初步確定為共同暴露因素導致的集體性發熱，病原體初步判斷為A組乙型溶血性鏈球菌。

目前，疾控機構已深入開展流行病學調查，指導該辦公場所落實主體責任，嚴格加強員工的健康監測與缺勤追蹤，並做好辦公場所的中央冷氣與外環境的清潔消毒工作。

涉事大廈為北京工行大樓

據了解，涉事大廈位於西城區復興門內大街55號，是中國工商銀行股份有限公司的辦公大樓。北京疾控中心主任曾曉芃指，隨著氣溫上升，公眾對冷氣的使用需求增加，故中心已專門制定集中冷氣通風系統的運行指引，可供有關單位使用中央冷氣按照使用。

曾曉芃介紹，使用冷氣前應該進行清洗，中央冷氣應該使用專業的消毒劑，防止空調內積攢的一些病菌和螨虫造成呼吸道的感染。

此外，夏季從室外到室內建議不要立即開冷氣，防止引發心腦血管快速收縮造成心腦血管意外。另一方面，開冷氣時應保持一定的自然通風，並且應調至攝氏26度，保持室內外的溫差不會太大。

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