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傳因中國「監管要求」 Zoom暫停中國個人用戶註冊

國情動向 12:21 2020/05/19

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近期爭議不斷的視像會議平台Zoom，已暫停中國個人用戶註冊。據報，Zoom是因中國監管要求，對中國個人用戶作出限制。

正值中美緊張關係，由美籍華人袁征創辦、總部位於美國加州的Zoom受到美國和中國的審查。早前Zoom承認錯把會議分流到中國兩間數據中心處理，引發外界質疑其保安能力，掀起禁用潮。美國聯邦調查局（FBI）也曾警示Zoom有私隱和安全問題。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review ）報道，Zoom在5月1日起，個人免費用戶已近無法發起會議，但可以加入會議。只有付費企業賬戶，或升級到付費版的個人賬戶可以發起會議。

正值中美角力 Zoom受中美審查

該公司中國網站上的信息顯示，未來只有提供企業註冊證明和企業銀行賬戶的企業可以購買其服務，並且不再接受個人用戶購買。據了解，浙江大學和清華大學等知名高校正在使用Zoom的服務學生提供網課。京東、攜程和OPPO等企業也是該公司的客戶。

有媒體報道稱，營運該公司中國網站的上海東涵通訊科技公司表示，有關對中國個人賬戶的限制，是因應中國的「監管要求」。

日經亞洲評論報道稱，這不是Zoom第一次引起中國監管機構的注意，去年秋季，在貿易戰的高峰期間，視頻會議服務在中國被暫時封鎖。Zoom拒絕回應近日在中國的變動。

台灣禁學校用Zoom 建議用這6個視像會議軟件取代

Zoom認客戶數據曾分流到中國 美多間學校及機構停用

【Zoom安全疑雲】美國聯邦貿易委員會：已著手調查Zoom

【中小企教室】Zoom以外三個軟件藏私隱風險　該如何保障自己？

報道指出，隨住中美貿易緊張加劇，Zoom受到美國和中國的審查。在Zoom爆出安全問題引起疑慮後，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）主席日前公開表示，該委員會正在調查針對Zoom的投訴。美國眾議院議長佩洛西亦曾指，Zoom是一家「中國實體」。

安全惹疑慮 掀禁用潮

另外，《華爾街日報》早前報道，美國教育部已要求德克薩斯大學系統提供關於其與一個中國實驗室、多間中國大學和公司間往的文件，包括與任何來自袁征的合約或禮贈有關的文件。但Zoom發言人稱，袁征未向該大學作任何禮贈。

Zoom在2011成立，去年在4月在納斯達克上市。在新冠肺炎疫情期間，人們無法外出，Zoom成為公司視像會議、學校視像教學的重要工具之一。但爆出私隱及安全問題後，遭歐美多間公司、機構禁用。袁征多次公開致欺，並承諾作出修補，日前並收購訊息安全及文件分享服務公司Keybase，盼解決安全爭議。

責任編輯：伍樂

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