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【中美貿易戰】印度建「經濟特區」爭當世界工廠  能否取代中國看3關鍵

經濟脈搏 12:52 2020/05/19

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新冠肺炎令中美關係急速惡化，美國總統特朗普揚言要與中國「脫鉤」，外界緊盯美國帶頭作用下，外資企業會否加撤出中國。印度看中箇中機遇，規劃一個相等於5個香港大的「經濟特區」，擬接收美國等外企。但印度能否取代中國世界工廠地位，還看三個關鍵。

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英國廣播公司（BBC）中文網報道，印度已把這次疫情令中國面臨衝擊，視為自身進取成為世界工廠的好機會。

彭博：印度撥地承接美國等企業　大小如10香港

印度交通部長尼庭·賈德卡利（Nitin Gadkari）最近在一次訪談中表示，中國的全球地位被削弱，印度吸引了更多的投資，就好比因禍得福。其中，位於印度北部的北方邦（Uttar Pradesh）， 總人口與巴西相當，當地已經在組成經濟團隊吸引那些有意放棄中國的公司入駐。

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彭博新聞社報道，印度更在凖備劃出總面積5000平方公里、即約5個香港大的區域，提供給那些希望遷離中國的製造企業，印度並已經就此與1000家美國跨國公司接洽進駐條件。

美國-印度商會（USIBC）主席尼莎·比斯瓦爾（Nisha Biswal），曾擔任美國國務院負責南亞和中亞事務的助理國務卿。她向BBC表示，「我們看到印度在中央政府和邦政府，都在把重點放在吸引供應鏈企業方面。

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「那些已經在印度設有工廠的公司可能會是最快遷離中國的，打算減少在中國工廠的產量，增加在印度的生產。」

不過，外企是否可輕易撤出中國、印度又是否可以完全取代中國世界工廠地位？印度似乎不能太過自信，根據BBC報道，印度的難題主要體現於3方面。

其一：印度基建及勞動力質素，未必能與中國看齊

長期觀察中國事務的《金融時報》前駐香港分社社長拉胡爾·傑克布（Rahul Jacob）認為，印度雖有土地資源等優勢，但還不大可能吸引大公司搬遷工廠來印度。「中國提供的是完整的基礎設施，如大港口和高速公路，頂級的勞動力以及精密的物流系統，這些都是滿足國際公司運營遵循的嚴格交付期限的關鍵因素」，他說。

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其二：印度沒有很好地融入全世界主要供應鏈

最主要例子是2019年，印度在經過7年的談判之後，退出了由12個亞洲國家組成的極為重要的多邊貿易協議，總稱為地區全面經濟伙伴協議（RCEP）。印度這樣的決定，使得印度出口商在進入RCEP成員國市場時很難獲利，也無法向貿易伙伴提供互惠。

《未來在亞洲》（The Future is Asian）一書的作者帕拉格·坎拿（Parag Khanna）表示，「我為什麼要在印度生產我想賣到新加坡去的東西呢？在體繋上與其它國家維持貿易協議，與拿得出好價格同等重要」。

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其三：印度不穩定的外商直接投資（FDI）以及不均勻的監管

外商進入印度仍有不少門檻，例如印度從禁止電子商務公司銷售非必需品等，都令外商感到麻煩。而印度總理莫迪最近在向全國的一次講話中，倡議要為「地方發聲」，但卻令外國公司競投印度合同時，更加困難。

美印商會主席比斯瓦爾女士說，「印度的監管條例越穩固，說服更多跨國公司在印度開設基地的機會就越大。」

但也有專家指，隨著美國加大力度與中國脫鉤，日本向本國企業撥款幫助將工廠搬出中國，現在時機已經成熟；印度如開展廣泛的結構性改革，仍可利用這場席捲全球的地緣政治風向，重塑印度與世界的貿易關係。

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