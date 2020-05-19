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【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方

國情動向 13:26 2020/05/19

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美國社交網巨擘Facebook（Fb）創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周一警告，中國的監控方式極度危險，與西方價值觀截然相反。認為西方民主國家應訂立規管模式，成為世界標準，並認同要規管網絡平台。

朱克伯格周一（18日）與負責數碼事務的歐盟工業政策專員布雷頓（Thierry Breton）對話時表示，目前全球共有兩套截然不同的互聯網監管模式，且是基於兩種不同的價值觀，而有些國家還正仿效中國的監控模式，讓政府得以管制更多，直指這「十分危險」，他對此感到擔憂。

朱克伯格表示，數據私隱私框架該由西方民主國家決定，如應由歐盟帶領科技規管標準，並非中國。他說：「我認為平衡言論自由與網絡安全之間的確存在很大爭議，但這並不是規則問題，而是誰的方法將會在全球取得勝利。」

內地加強網絡整治 《網絡信息內容生態治理規定》明年3月施行

此外，對於歐盟2018年對通用數據保護條例（GDPR）所進行的改革，朱克伯格表示讚賞，形容此舉促使Facebook、Twitter、Google等科技公司改變了在歐盟收集用戶數據的方式，他認為未來科技公司與政府之間的合作是「不可避免的」。

這不是朱克伯格第一次批評中國互聯網，去年他在華盛頓喬治城大學演講時，曾抨擊中國言論審查制度；他直接拿抖音（TikTok）舉例，指就算使用者是看美國版的抖音，依然會審查涉及政治示威的內容，質問「這是我們要的互聯網嗎？」他又直指中國的審查制裁下，Facebook永遠不可能進入中國市場。

【Facebook】朱克伯格放棄打入中國市場？ 罕有轟中國抖音網絡審查

朱克伯格過去一直致力與中國打好關係，如在辦公室擺放國家主席習近平著作、新年時又以普通話向全球華人拜年，以爭取Facebook在中國解禁。

責任編輯：伍樂

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