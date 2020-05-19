【世衛大會WHA】特朗普給譚德塞最後通牒：世衛30天內改革或美國撤資助

▲ 【世衛大會】特朗普給譚德塞最後通牒：世衛30天內改革或美國撤資助

美國總統特朗普致函世衛秘書長譚德塞，在信函中，以台灣曾向世衛示警病毒可能人傳人，但世衛未分享資訊，未盡其責，要求世衛30天內改革，否則將永久終止金援且不排除退出。

特朗普今天晚間透過推特公布給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信函。

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長達4頁的信函，特朗普首先表示，他在4月14日宣布凍結對世衛金援，是對世衛在處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不當的反應，他也對世衛被中國把持感到不滿。

特朗普詳列14個新冠肺炎的時間軸

在信函中，特朗普詳列14個新冠肺炎的時間軸，指責世衛未能正視這些警訊，導致疫情在全球蔓延，其中第3點就提到台灣在去年年底對世衛發出的郵件。

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特朗普表示，台灣官方在去年年底曾向世衛提供資料，說明病毒可能出現人傳人情況，但世衛選擇未和全球分享這項資訊，他懷疑背後有政治因素。

特朗普最後指稱譚德塞與世衛因為未盡其責導致疫情蔓延，全球付出慘痛代價，唯有獨立行動於中國之外，世衛才能前進。美方已經與世衛就改革展開討論，但改革必須儘速展開，因為已經沒有時間可以浪費。

特朗普以美國總統身分「告知」世衛，若世衛無法在未來30天內做出重大改革，他將永久暫停對世衛金援，並重新考慮美國會員資格。

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責任編輯：鄧國強

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