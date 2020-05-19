  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (二) 14:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【世衛大會WHA】特朗普給譚德塞最後通牒：世衛30天內改革或美國撤資助

經濟脈搏 13:27 2020/05/19

分享：

【世衛大會】特朗普給譚德塞最後通牒：世衛30天內改革或美國撤資助

美國總統特朗普致函世衛秘書長譚德塞，在信函中，以台灣曾向世衛示警病毒可能人傳人，但世衛未分享資訊，未盡其責，要求世衛30天內改革，否則將永久終止金援且不排除退出。

特朗普今天晚間透過推特公布給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信函。

【世衛大會WHA】特朗普致函譚德塞 要求世衛30天內改革否則終止資或退出

【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會  京批有國家政治綁架WHA

長達4頁的信函，特朗普首先表示，他在4月14日宣布凍結對世衛金援，是對世衛在處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不當的反應，他也對世衛被中國把持感到不滿。

特朗普詳列14個新冠肺炎的時間軸

在信函中，特朗普詳列14個新冠肺炎的時間軸，指責世衛未能正視這些警訊，導致疫情在全球蔓延，其中第3點就提到台灣在去年年底對世衛發出的郵件。

【中美角力】特朗普稱世衛是「中國傀儡」 再提削減或取消資助

【世衛大會WHA】成員國一致同意 年底才處理台灣與會問題

特朗普表示，台灣官方在去年年底曾向世衛提供資料，說明病毒可能出現人傳人情況，但世衛選擇未和全球分享這項資訊，他懷疑背後有政治因素。

特朗普最後指稱譚德塞與世衛因為未盡其責導致疫情蔓延，全球付出慘痛代價，唯有獨立行動於中國之外，世衛才能前進。美方已經與世衛就改革展開討論，但改革必須儘速展開，因為已經沒有時間可以浪費。

特朗普以美國總統身分「告知」世衛，若世衛無法在未來30天內做出重大改革，他將永久暫停對世衛金援，並重新考慮美國會員資格。

【世衛大會WHA】 習近平致辭：未來2年提供20億美元國際援助

【世衛大會】近60國向世衛大會提案  要求譚德塞調查新冠病毒源頭

【世衛大會WHA】何時設立、抗疫成敗往績？一文看懂世衛組織是什麼

中方抨美國停資助世衛削抗疫成效　美媒：白宮擬恢復部分資助

【中美角力】美參院通過法案助台灣再成世衛觀察員 世衛：無權邀台參與WHA

【中美角力】CIA稱中國阻世衛示警疫情　中美緊張勢火澆油

【中美 疫情】中美世衛議題鬥到聯合國　停火抗疫決議難產

【調查疫情】德國情報：習近平要求世衛譚德塞淡化疫情

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中美貿易戰】美擬設2000億「回流基金」 並與外國合作促產業鏈去中國化（更新版）
今日
【中美貿易戰】美擬設2000億「回流基金」 並與外國合作促產業鏈去中國化（更新版）
【中美貿易戰】華為回應美國加碼封殺：有信心仍能活着
2020/05/18
【中美貿易戰】華為回應美國加碼封殺：有信心仍能活着
【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火
今日
【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火
【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光
今日
【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光
【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會 京批有國家政治綁架WHA
今日
【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會 京批有國家政治綁架WHA
傳染病 疫情 特朗普 譚德塞 美國 中國 肺炎 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【滬倫通】中美角力升級時 中國推動更多中企倫敦上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】美升級限制芯片供應 華為會不會死？
【中美貿易戰】美升級限制芯片供應 華為會不會死？
【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火
【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火
【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應
【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應
【中美貿易戰】台積電赴美設廠一石三鳥 特朗普成大贏家
【中美貿易戰】台積電赴美設廠一石三鳥 特朗普成大贏家
【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光
【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光
【中美貿易戰協議】中美貿易戰是打是和？沙盤推演4個可能性
【中美貿易戰協議】中美貿易戰是打是和？沙盤推演4個可能性