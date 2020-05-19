【去中國化】中美經濟脫鈎可能性加大 內地學者籲中國穩定兩國關係以拖待變

隨著新冠肺炎疫情爆發，中美緊係惡化。全國政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國表示，中美關係達到近40年來的最低點，中美經濟脫鈎的可能性越來越大，認為中國需以最大的努力穩定中美關係，避免對抗，以拖待變。同時對美國政府和民眾要一手硬一手軟，對特朗普政府反華政策和兩黨反華分子要反制；對美國人民和願與中國和平共處的美國精英，則要釋放善意。

賈慶國接受中評社訪問時稱，中美關係短期內回去1972年前的衝突與對抗，可能性不斷增加。 他提到，原本認為中美經濟脫鈎可能性不大，因為對兩國利益傷害太大，但現在可能性越來越大，因為在兩國關係不斷惡化下，雙方都越來越多從安全角度、而非經濟利益角度看待經貿關係，謀求絕對的安全本身就意味著經濟上必須脫鈎。

反制反華分子 對美國精英釋出善意

中國應該怎麼辦？他指出，這取決於中國的國家利益，而中國的國家利益要求營造一個穩定和合作的中美關係，因此國家主席習近平說「有一千個理由搞好中美關係」。但除了利益基礎，雙方還需要有合作的意願，惟美國現在沒什麼合作意願。

因此，賈慶國認為，短期內，中國需要以最大努力穩定中美關係，至少延緩它下滑的速度。需要要穩住陣腳，沉著應對。避免對抗，以拖待變。

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他提出，政策上，要把特朗普政府和美國人民區分開來，要把美國兩黨內的反華分子和其他人區分開來。對於特朗普政府的反華政策和兩黨內的反華分子要揭露，要反制；對美國人民和願意與中國和平共處的美國精英（無論是共和黨還是民主黨），要釋出善意。以最大限度孤立在美國的敵人，為未來美國調整對華政策創造空間。

他表示，中國同時要加快國內改革和發展的步伐，這個過程可能很艱難，也比較長，但要有耐心，相信美國的民眾和主流精英最終會意識到與中國對抗是損害美國的根本利益的，中美關係改善的機會遲早要出現的。

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南海台海避免擦槍走火 兩軍需對話

軍事方面，中美兩軍加大在南海和台海活動頻率，賈慶國認為，對於美軍飛機和艦船在台海和南海的公海航行，要審慎應對。為了避免兩軍擦槍走火，中方需要與美國展開對話，就管控危機、避免衝突和和戰爭的具體辦法上達成共識和協議。

至於台灣問題，他稱，中國要繼續重申維護國家領土主權完整的決心，也要準備好在美國超越紅線時堅決反制的準備，包括降低和斷絕外交關係和使用包括武力在內的一切手段，制止台灣獨立，強調這是核心利益，沒有妥協的餘地。

責任編輯：林佩怡

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