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【世衛大會WHA】成員國一致同意 年底才處理台灣與會問題

國情動向 13:32 2020/05/19

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第73屆世界衛生大會（WHA）18日以視訊會議形式登場，世衛連續4年未邀請台灣參與。大會經各方諮商後決議，今年底復會時再處理有關邀請台灣參與世衛大會的議題，而各成員國也一致同意此處理方法。

WHA 18日開幕式先邀請多國領袖發表談話，隨後討論大會議程安排，擔任大會主席的巴哈馬常駐日內瓦代表團代表貝恩（Keva Lorraine Bain）表示，依據相關各方非正式諮商的結果，關於14個台灣邦交國提出的台灣與會提案，留待今年稍晚WHA復會時處理。

她指出，屆時會依相關程序規定進行，即先經總務委員會討論，再向全體大會建議是否正式列入大會議程，而各成員國也一致同意此決定，以免轉移對新冠病毒疫情大流行的注意力。

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她表示，今年底復會是以各會員國實際出席方式舉行，但若無法再召開實體大會，繼續以視訊舉行，屆時大會將找到適當的方式處理上述議案。提案的台灣邦交國包括尼加拉瓜、帛琉、史瓦帝尼、聖露西亞、馬紹爾、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、海地、諾魯、巴拉圭、吐瓦魯、瓜地馬拉、宏都拉斯及聖文森。

美國雖未在WHA為台灣提案，但美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在會中指出，台灣2300萬人的健康，不能因政治被犧牲。艾薩表示，台灣作為觀察員參與WHA非常重要，台灣自2016年選舉後幾個月，WHO就阻礙台灣參與，台灣2300萬人的健康，不能為了政治被犧牲。

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在台灣，總統府發言人黃重諺表示，世衛組織秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請台灣出席世衛大會，漠視2300萬台灣人民的健康人權，違背健康無國界精神，府方表達高度遺憾並譴責。

此外，對於有29個國家的行政部門，43個國家政要，超過600個以上各國國會議員近期以來對台灣參與WHA的強力支持，府方再度表達感謝。台衛生福利部長陳時中則表達遺憾跟不滿，且向WHO秘書處遞交抗議函。

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責任編輯：游昊雲

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