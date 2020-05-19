  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (二) 16:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標

國情動向 15:00 2020/05/19

分享：

澳洲推動對新冠肺炎疫情起源調查，引發中國不滿，兩國貿易緊張升級。

澳洲推動對新冠肺炎疫情起源調查，引發中國不滿，兩國緊張關係升級。中國繼暫停部分澳洲牛肉進口、對澳洲大麥課徵高額反傾銷稅後，據報中國考慮針對更澳洲進口商品，採取限制措施，若決定升級針對澳洲，紅酒、海鮮、燕麥、水果和乳制品等可能成為目標。

彭博引述知情人士透露，中國官員已經編制了一份潛在目標商品清單，可能針對它們實施的措施，包括更加嚴格的質量檢查、反傾銷或關稅、增加海關清關程序或拖延時間，以及利用輿論宣傳，來鼓動消費者抵制。知情人士稱，最終決定尚未作出，任何進一步措施都將取決於澳洲如何回應中國。

中國對澳洲大麥加徵稅項 澳擬向世貿申訴但稱「沒打貿易戰」

報復澳洲推獨立調查？ 中國周二起對澳洲大麥徵73.6%反傾銷稅

【調查疫情】澳洲要求與中國官員貿易談判 但會繼續推動疫情調查

【中澳關係】澳洲料企業會評估與中國做生意風險 或放眼其他市場

中國日前已暫停進口4間澳洲屠宰場的牛肉，佔澳洲出口中國牛肉35%。而今日（19日）起，對源自澳洲的進口大麥課徵80.5%的反傾銷及反補貼稅。

澳洲淡化貿易戰擔憂，農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）稱沒有與中國貿易戰，又指中國對澳洲鐵礦石的需求近期有所升高。不過，澳洲保留就此事向世界貿易組織（WTO）申訴的權利，強調沒有向大麥農戶提供補貼。

澳提獨立調查疫情起疫 惹中國不滿

中國的舉動被認為是報復澳洲在獨立調查的取態，但中國及澳洲均否認。

【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情

【調查疫情】中方嬲到說不買澳牛！中國澳洲為何交惡　看這4件事

【調查疫情】胡錫進：澳洲總折騰 像黏在中國鞋底的香口膠

另外，昨起舉行的世界衛生大會（WHA）決議要求對新型冠狀病毒進行調查，澳洲聲稱這支持其推動對疫情進行國際調查的主張，但路透社引述中國駐澳洲大使館稱，這「只不過是個笑話」，指世界衛生大會將就新型冠狀病毒發出的決議草案，與澳洲提議進行國際獨立調查完全不同。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　
2020/04/28
澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　
【調查疫情】中方嬲到說不買澳牛！中國澳洲為何交惡　看這4件事
2020/04/29
【調查疫情】中方嬲到說不買澳牛！中國澳洲為何交惡　看這4件事
【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情
2020/04/28
【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情
【調查疫情】澳洲要求與中國官員貿易談判 但會繼續推動疫情調查
2020/05/13
【調查疫情】澳洲要求與中國官員貿易談判 但會繼續推動疫情調查
【中澳關係】澳洲料企業會評估與中國做生意風險 或放眼其他市場
2020/05/18
【中澳關係】澳洲料企業會評估與中國做生意風險 或放眼其他市場
貿易戰 疫情 海鮮 貿易 反傾銷 補貼 澳洲 中國 冠狀病毒 世界貿易組織

上一篇文章

【李鵬飛逝世】見證香港前途中英談判　李鵬飛83年訪京獲習仲勛接見

下一篇文章

【世衛大會WHA】成員國一致同意 年底才處理台灣與會問題

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】美突襲華為供應鏈 特朗普打響中美貿易戰2.0
【中美貿易戰】美突襲華為供應鏈 特朗普打響中美貿易戰2.0
【中美角力】若2030年中美太平洋爆衝突　英媒指美國估美軍將被打敗
【中美角力】若2030年中美太平洋爆衝突　英媒指美國估美軍將被打敗
【世衛大會WHA】 習近平致辭：未來2年提供20億美元國際援助
【世衛大會WHA】 習近平致辭：未來2年提供20億美元國際援助
【兩會2020】史上首次瘟疫中開全國兩會？ 一文看清5大亮點
【兩會2020】史上首次瘟疫中開全國兩會？ 一文看清5大亮點
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【中美角力】中美緊張升溫背後 中國鷹派鴿派爭論官方怎平衡？
【中美角力】中美緊張升溫背後 中國鷹派鴿派爭論官方怎平衡？