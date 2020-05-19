傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標

▲ 澳洲推動對新冠肺炎疫情起源調查，引發中國不滿，兩國貿易緊張升級。

澳洲推動對新冠肺炎疫情起源調查，引發中國不滿，兩國緊張關係升級。中國繼暫停部分澳洲牛肉進口、對澳洲大麥課徵高額反傾銷稅後，據報中國考慮針對更澳洲進口商品，採取限制措施，若決定升級針對澳洲，紅酒、海鮮、燕麥、水果和乳制品等可能成為目標。

彭博引述知情人士透露，中國官員已經編制了一份潛在目標商品清單，可能針對它們實施的措施，包括更加嚴格的質量檢查、反傾銷或關稅、增加海關清關程序或拖延時間，以及利用輿論宣傳，來鼓動消費者抵制。知情人士稱，最終決定尚未作出，任何進一步措施都將取決於澳洲如何回應中國。

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中國日前已暫停進口4間澳洲屠宰場的牛肉，佔澳洲出口中國牛肉35%。而今日（19日）起，對源自澳洲的進口大麥課徵80.5%的反傾銷及反補貼稅。

澳洲淡化貿易戰擔憂，農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）稱沒有與中國貿易戰，又指中國對澳洲鐵礦石的需求近期有所升高。不過，澳洲保留就此事向世界貿易組織（WTO）申訴的權利，強調沒有向大麥農戶提供補貼。

澳提獨立調查疫情起疫 惹中國不滿

中國的舉動被認為是報復澳洲在獨立調查的取態，但中國及澳洲均否認。

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另外，昨起舉行的世界衛生大會（WHA）決議要求對新型冠狀病毒進行調查，澳洲聲稱這支持其推動對疫情進行國際調查的主張，但路透社引述中國駐澳洲大使館稱，這「只不過是個笑話」，指世界衛生大會將就新型冠狀病毒發出的決議草案，與澳洲提議進行國際獨立調查完全不同。

責任編輯：伍樂

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