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【武林風雲】前國腳郝海東加入戰團  挑戰太極馬保國師侄雷雷

社會熱點 15:18 2020/05/19

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太極「大師」馬保國前天在擂台4秒被KO昏迷餘波未了，前一段時間在網上大戰小紅粉的前國腳郝海東也來抽水。郝海東聲言挑戰馬保國的師侄「雷公太極」的雷雷。雷雷以前曾與「搏擊狂人」徐曉冬打了一場，結果10秒被打得頭破血流。郝海東要打雷雷，很可能是不滿雷雷之前又跑出來，號召大家「教訓」作家方方。

一位名為「格隆」的網友，看熱鬧不嫌事大，他轉發了馬保國被4秒打倒在地的視頻，並轉發給了前國腳郝海東，寫到：「恕我孤陋寡聞，求證一下，這個4秒就被拳擊愛好者ko暈倒的所謂太極拳掌門人——馬保國，據說就是那個叫嚷著，要去武漢找60多歲的女作家打架的太極雷雷的師叔吧？郝海東，你最近挺不給這些人面子的。郝海東你是踢球的，腿是硬了點，但在太極大師面前，應該也不算什麼——雷雷同學應該當仁不讓找郝海東打一架？」

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郝海東直言不諱地向雷雷發出了請戰書，並堅信自己上擂台能暴揍雷雷一頓：「麻煩格總幫我聯系約好時間地點，疫情期間在家憋的太難受了，鬥蛆蛆拿手機，打架可以手腳並用。」郝海東還用蔑視的口吻調侃道：「他不經打可以換一個，有一個叫上帝的鸚鵡和司馬三雞沒有把的挺厲害的，幫我聯繫好時間地點！」

這位太極雷雷，真名魏雷，號稱「雷公太極」的創始人。他的名聲大噪，源於2017年4月份時，他與知名格鬥教練徐曉冬的一場約戰。「太極大師」在與對手發生肢體接觸後短短數秒，就被打翻在地，頭破血流地敗下陣來。雖然一敗塗地，但太極雷雷卻借此一戰成名，賽後接受採訪時，雷雷對自己打不過徐曉冬還解釋為「術高莫用」，並聲稱自己沒用內功才致敗，因為用內功會打死人云云。

這個雷雷喧鬧一陣又歸沉寂，最近又藉新冠肺炎出來，目標直指湖北作家方方，雷雷認為這個方方非常可惡，是個賣國賊，她所謂的封城日記引來外國人對中國人的攻擊，儼然方方就是個引路人，賣國賊。所以，雷雷用自己的拳頭代言，呼籲武林同道，要一起用拳頭教訓方方。不過，雷雷這番話引來不少嘲笑，很多人都指，雷雷打不過徐曉冬，卻去找65歲的老太太逞威風。

看到中國足球巨星向自己叫板，雷雷今次學精了「你說打就打」？「這是幾個意思？踢足球的不好好解決90分鐘不射的問題，想動手了？有意思，這個跨界有點大。據說踢足球的不管能不能射門都是年薪千萬，我可要算計一下。」

雷雷還譏諷道：「國家年薪千萬養著的專業運動員要打民間武術愛好者。我還真要看看有什麼附加條件值不值得打。必竟我武功公認最差，北京八極拳都要一只手打我。這職業運動員，也不能太丟人。中國足球有市場嗎？退役不好好休息，窮嘚瑟什麼？隨便轉個會都是兩百多萬，不清不楚的你說打就打？做夢！」

不過，如果真的打得成，網友卻一面倒看好郝海東，有網民說，「郝海東贏面很大，應該超過70%，畢竟人家足球運動員身體素質沒得說，稍微惡補一下格鬥技巧，打個三流的雷雷還是不在話下。」 

責任編輯：鄧中建

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