【去中國化】李克強喊話：堅持改革開放決心不變 歡迎外企擴大投資承諾不變

新冠肺炎疫情招致全球「去中國化」浪潮下，國務院總理李克強指出，面對國內外經濟下行壓力，中國政府堅持深化改革開放的決心不會變，歡迎外國企業擴大對華投資與合作的承諾不會變。

據中國政府網，霍尼韋爾公司新興市場總部暨創新中心成立儀式5月19日在武漢東湖新技術開發區舉行，李克強致賀信。

李克強表示，霍尼韋爾公司重視中國消費市場和生產基地，同中方長期保持良好合作，實現了共同發展。期待新興市場總部暨創新中心項目研發和生產更多智能化安全化、更加貼近大眾消費需求的高品質產品，用科技的力量助力中國和世界各國人民生活改善和社會發展進步。

李克強指出，中國政府堅持深化改革開放的決心不會變，歡迎外國企業擴大對華投資與合作的承諾不會變，將繼續建設市場化、法治化、國際化的營商環境，對各類所有製企業、內外資企業一視同仁。歡迎世界各國企業抓住中國擴大開放帶來的機遇，更好實現互利共贏。

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中國商務部長鍾山早先也表示，中國有完善的產業配套能力，有14億人口的市場，相信聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。他指，要做好穩好外資三大工作，包括進一步擴大開放，要不斷放寬市場准入，縮減負面清單，擴大服務業的開放。同時要建好開放平台，擴大自貿試驗區的範圍，賦予更大改革自主權，推動出台新的開放舉措。同時加快海南自由貿易港的建設。

責任編輯：蒯宇澄

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