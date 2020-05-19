【李鵬飛逝世】見證香港前途中英談判　李鵬飛83年訪京獲習仲勛接見

前行政立法兩局議員、自由黨創黨主席李上周五離世，享年80歲。他曾受前港督器重，在香港前途談判期間，奔走於英國與中國之間，見證香港主權移交歷程，也是香港過渡期間中英關係的見證者。

李鵬飛太太及家人今日（18日）發表訃告，指李鵬飛已於 5 月 15 日（星期五）晚上在家人陪同下安詳辭世。喪禮將秉承先夫遺願以私人形式進行。追思會將於稍後選擇適當日期舉行，讓各位親朋好友出席悼念。

83率青年才俊團訪京

李鵬飛 1940 年生於山東煙台，1954 年來港定居。畢業於美國密歇根大學之後，他曾留美於飛機工程公司洛歇集團工作，後來在 1972 年回香港發展。從專業界別走入政界，見證英國與中國就香港前途問題博弈。

李鵬飛由前港督麥理浩委任為立法局議員開始，遊走於中英之間，經歷香港主權移交談判；當中經典一幕當數1983年應新華社之邀組織12人「青年才俊團」，上京訪問。

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出任團長的李鵬飛當時年僅42歲，團員包括當時另外兩名立法局非官守議員周梁淑怡及張鑑泉、大律師李柱銘及李國能、醫學會會長阮中鎏、建築師學會何承天、《遠東經濟評論》記者李丁金、永安集團的郭志權和郭志匡、金鉅集團的梁國光和商人梁家鏘。

他們一行12人，於1983年5月3日前往北京，獲時任中共中央書記處書記，即現任國家主席習近平父親習仲勛接見。

倡「主權換治權」無果

訪問團當日建議「主權換治權」，即中國名義上擁有香港的主權，但英國繼續實際管治香港，惟這一建議被已故鄧小平拒絕。

李鵬飛帶隊上京後，正式確立了在香港政圈地位。原屬港英陣營的他其後獲中方賞識，獲任港事顧問，及後也獲選為港區人大代表。

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本身為工程師的他曾代表商界接受直選洗禮，至千禧前後逐漸淡出政壇。

1940年於山東煙台出生的李鵬飛，14歲時偷渡來港，其後赴美攻讀大學，主修工程數學。李鵬飛曾透露，在美國生活8年以來，當地有人邀請他入美籍，但他不願意，至1966年返港擔任美資電子公司部門經理，當年的工總主席鍾士元在一次業界會議中認識李鵬飛，開始將他捲入政壇。

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李鵬飛之後轉職全港最大的安培泛達電子廠，時任港督麥理浩參觀該廠，由李鵬飛接待，因此被麥理浩賞識。1978年，麥理浩委任李鵬飛為立法局議員，開始從政生涯。