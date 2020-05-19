【去中國化】美國政府據報與藥企Phlow簽協議 推動醫藥生產回流

中美關係緊張升級之際，美國推動 醫藥生產回流。 《紐約時報》報道，美國政府當地時間周二（5月19日）將宣布，與製藥公司Phlow Corp簽署價值3.54億美元、為期4年的合同，在美國生產治療新型冠狀病毒（COVID-19）所需的仿製藥和製藥原料。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，這是「美國讓醫藥生產和供應鏈回流國內的一個歷史轉折點」。

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報道指出，Phlow Corp是一間總部位於弗吉尼亞，但在海外製藥的仿製藥生產商，它主要在印度和中國生產。

根據報道，美國衛生與公共服務部（HHS）下屬的生物醫學高級研究與開發局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)，已與Phlow簽訂了為期四年的合同，而該合約可能會在延長10年，總值8.12億美元。報道指出，美國衛生與公共服務部長阿扎爾(Alex Azar)將在聲明中稱，該倡議「是重建我們國內保護自身免受健康威脅的能力的重要一步」。據報道，Phlow將在該項目中領導一個包括Civica Rx、Ampac Fine Chemicals和Medicines for All Institute在內的民間實體，組成的一個團隊。HHS、Phlow等暫未回應。

責任編輯：伍樂