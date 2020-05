【去中國化】美國政府據報與藥企Phlow簽協議 推動醫藥生產回流

中美關係緊張升級之際,美國推動 醫藥生產回流。 《紐約時報》報道,美國政府當地時間周二(5月19日)將宣布,與製藥公司Phlow Corp簽署價值3.54億美元、為期4年的合同,在美國生產治療新型冠狀病毒(COVID-19)所需的仿製藥和製藥原料。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示,這是「美國讓醫藥生產和供應鏈回流國內的一個歷史轉折點」。

報道指出,Phlow Corp是一間總部位於弗吉尼亞,但在海外製藥的仿製藥生產商,它主要在印度和中國生產。

根據報道,美國衛生與公共服務部(HHS)下屬的生物醫學高級研究與開發局(Biomedical Advanced Research and Development Authority),已與Phlow簽訂了為期四年的合同,而該合約可能會在延長10年,總值8.12億美元。報道指出,美國衛生與公共服務部長阿扎爾(Alex Azar)將在聲明中稱,該倡議「是重建我們國內保護自身免受健康威脅的能力的重要一步」。據報道,Phlow將在該項目中領導一個包括Civica Rx、Ampac Fine Chemicals和Medicines for All Institute在內的民間實體,組成的一個團隊。HHS、Phlow等暫未回應。

