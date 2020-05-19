  • 31°C
香港時間 : 2020519日 (二) 16:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

高雄迪士尼夢碎？ 韓國瑜承認有困難：願意收回

經濟脈搏 16:16 2020/05/19

分享：

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日舉行投票，他在2018年選舉期間，提出引進迪士尼樂園及愛情摩天輪等吸引人潮、帶動經濟的議案，實踐進度再受質疑。韓國瑜周二（19日）表示，針對推動高雄設立迪士尼政見，因為要求周邊人口要有一億，這個實現有困難，「這點我願意收回」。

韓國瑜續指，團隊質疑香港只有600萬人，迪士尼說明，是將周邊廣東、福建人口都納入，因此在香港設立迪士尼樂園，至於日本則有1.2億人口。

至於愛情摩天輪的興建進度，韓國瑜表示，高雄有得天獨厚的條件，但計劃目前卡在交通部，不理解為何高雄市籍的8名立委都不幫忙發聲，沒有協助。

韓國瑜當日到台灣高雄市的議會接受質詢時，還被國民黨議員鍾易仲詢問，實際1年半，有哪些政見可在任內完成、哪些得擱置暫停或需要修正，韓國瑜以「劍橋分析」回應。

【黃秋生入籍台灣？】黃秋生可循兩途徑移民台灣　移民署權威說法來了

提「香港村」規劃　韓國瑜盼疫情後港人移民首選高雄

【台灣大選】敗選後回高雄上班 韓國瑜稱平常心面對罷韓

稱罷韓訴求「光復高雄」 荒唐可笑

他表示，劍橋分析就是貼標籤、定位一個人的形象，就像自己被說成「草包」、「說大話」，很多政治人物都被這樣扭曲攻擊，他重申「我不是草包」，舉列他提出太平島開採石油的政見，就是被扭曲，稱自己不是說高雄要挖石油，是中油公司有去探勘開挖，「我說如果去挖，不要忘了高雄，要分一杯羹給高雄。」

另外，6月6日罷免案投票迫近，針對罷韓團體訴求「光復高雄」看法，韓國瑜批評「光復高雄」這種說法大錯特錯、荒唐可笑，歷史上被異族統治才需要「光復」，就是「收復失土」意思，罷韓團體用「光復」兩字，反映他們內心認為高雄是其囊中之物，心態可議，對高雄民主是最大的污辱。

韓國瑜意有所指的引用《小人國大歷險》的故事，指格列佛在被小人綁住的時候，內心是看不起這些小人的。他說，應該改成「光耀高雄」，讓高雄發光發熱。

【台灣疫情】紓困派錢本是好事 台灣為何一度生混亂？台媒列3個原因

武統台灣聲浪高  軍方鷹派轉態反對藏玄機

【世衛大會WHA】成員國一致同意 年底才處理台灣與會問題

責任編輯：孫民

相關文章

【世衛大會WHA】成員國一致同意 年底才處理台灣與會問題
今日
【世衛大會WHA】成員國一致同意 年底才處理台灣與會問題
【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會 京批有國家政治綁架WHA
今日
【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會 京批有國家政治綁架WHA
【台灣疫情】紓困派錢本是好事 台灣為何一度生混亂？台媒列3個原因
2020/05/08
【台灣疫情】紓困派錢本是好事 台灣為何一度生混亂？台媒列3個原因
武統台灣聲浪高 軍方鷹派轉態反對藏玄機
2020/05/08
武統台灣聲浪高 軍方鷹派轉態反對藏玄機
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
2020/05/12
【黃秋生入籍台灣？】黃秋生親證準備移民台灣　台當局這樣回應
經濟 選舉 韓國瑜 迪士尼樂園 高雄 台灣 罷免 國民黨

下一篇文章

【去中國化】李克強喊話：堅持改革開放決心不變 歡迎外企擴大投資承諾不變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】美升級限制芯片供應 華為會不會死？
【中美貿易戰】美升級限制芯片供應 華為會不會死？
【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光
【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光
【中美貿易戰】台積電赴美設廠一石三鳥 特朗普成大贏家
【中美貿易戰】台積電赴美設廠一石三鳥 特朗普成大贏家
【中美貿易戰協議】中美貿易戰是打是和？沙盤推演4個可能性
【中美貿易戰協議】中美貿易戰是打是和？沙盤推演4個可能性
【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應
【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應
【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火
【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火