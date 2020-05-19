高雄迪士尼夢碎？ 韓國瑜承認有困難：願意收回

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日舉行投票，他在2018年選舉期間，提出引進迪士尼樂園及愛情摩天輪等吸引人潮、帶動經濟的議案，實踐進度再受質疑。韓國瑜周二（19日）表示，針對推動高雄設立迪士尼政見，因為要求周邊人口要有一億，這個實現有困難，「這點我願意收回」。

韓國瑜續指，團隊質疑香港只有600萬人，迪士尼說明，是將周邊廣東、福建人口都納入，因此在香港設立迪士尼樂園，至於日本則有1.2億人口。

至於愛情摩天輪的興建進度，韓國瑜表示，高雄有得天獨厚的條件，但計劃目前卡在交通部，不理解為何高雄市籍的8名立委都不幫忙發聲，沒有協助。

韓國瑜當日到台灣高雄市的議會接受質詢時，還被國民黨議員鍾易仲詢問，實際1年半，有哪些政見可在任內完成、哪些得擱置暫停或需要修正，韓國瑜以「劍橋分析」回應。

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稱罷韓訴求「光復高雄」 荒唐可笑

他表示，劍橋分析就是貼標籤、定位一個人的形象，就像自己被說成「草包」、「說大話」，很多政治人物都被這樣扭曲攻擊，他重申「我不是草包」，舉列他提出太平島開採石油的政見，就是被扭曲，稱自己不是說高雄要挖石油，是中油公司有去探勘開挖，「我說如果去挖，不要忘了高雄，要分一杯羹給高雄。」

另外，6月6日罷免案投票迫近，針對罷韓團體訴求「光復高雄」看法，韓國瑜批評「光復高雄」這種說法大錯特錯、荒唐可笑，歷史上被異族統治才需要「光復」，就是「收復失土」意思，罷韓團體用「光復」兩字，反映他們內心認為高雄是其囊中之物，心態可議，對高雄民主是最大的污辱。

韓國瑜意有所指的引用《小人國大歷險》的故事，指格列佛在被小人綁住的時候，內心是看不起這些小人的。他說，應該改成「光耀高雄」，讓高雄發光發熱。

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責任編輯：孫民