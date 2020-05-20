【曼德拉效應】特首錯引「曼德拉名言」 偽名人金句連舒淇都曾中伏

▲ 特首錯引曼德拉名言惹議 偽名人名言連舒淇都中過招

行政長官林鄭月娥周二（19日）主持行會前見傳媒時，引用被指南非已故總統曼德拉的「説話」，「教育崩潰足以摧毀一個國家（The collapse of education is the collapse of the nation）」。後來卻被發現此句説話非出自曼德拉，而是一位不知名的大學教授。有人借用「曼德拉效應」一詞，調侃此事。

内地網站就曾將這句句子翻譯成中文，並指出這來自曼德拉，因此引發誤會。假「名人金句」豈止於此？内地網絡上借莫言、韓寒、李開復等人之口的偽名人名言，其實並非少數。

作家莫言獲諾貝爾文學獎後，演員舒淇曾在其微博分享了「莫言小說裡最深刻的十句話」，其中不乏「你若安好，便是晴天」、「人生沒有彩排，每天都是現場直播」這樣一眼便可拆穿的偽名言，旋即引發網上一場聲勢浩大的造句大賽。

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此外，還有一首名為《你若懂我，該有多好》的小詩，在網上被稱為「莫言最美的詩歌」而受到熱傳。然而在莫言獲得諾獎之前，這首詩就在網上以「余秋雨」作品的名義出現過，莫言火了之後又變成了莫言的作品，顯然是缺乏可信度的。

除了莫言外，在2013年7月，在作家楊絳102歲誕辰之際，一篇名為《楊絳一百歲感言》的600字小文悄然走紅網絡，但文句過半是網民仿造，包括「我們曾如此期盼外界的認可，到最後才知道：世界是自己的，與他人毫無關係」等這樣的語句。

《南京日報》曾報道，偽造的名人名言，從孔子到張愛玲，「老子說」、「林徽因說」，古今中外，一應俱全。幾乎所有剛死去的名人，都會突然冒出一大堆名言警句。有網民感嘆，「罵管理、怨社會、加上名人招牌就能登堂入室」。

【曼德拉效應．真正解釋】 「曼德拉效應」是一個有趣的現象，可以泛指一大群彼此沒有關聯的人，不知何故同時地對某些過去發生的事，如人物死忌、角色形象、地理環境、事物名稱等，抱持相同的錯誤記憶，甚至還能清晰地回想起相關細節。 「曼德拉效應」(Mandela Effect) 的來源，當然和南非國父納爾遜·曼德拉有關，2013年他去世時，有很多人發現自己一直記得曼德拉早已在80年代死在監獄裏，他們甚至還記得新聞有大肆報導這件事，有人還稱看過他喪禮的影片，但現實是曼德拉在1990年出獄後，還在大選中勝出並當選總統，直至2013年才去世，事件引起廣泛討論，所以世人將這種現象稱為「曼德拉效應」。 有人會相信「曼德拉效應」只是集體失憶，也有人會覺得這是因為有平行時空，但有人就曾提出過此效應最可怕之處，不在於集體失憶，胡亂記錯事件細節，而是當大家不肯定時就會上網搜尋，當發現一個與記憶中完全不同的事實，你會相信自己才是錯的，換言之只要逐步將網上資料換掉，最終就能成功修改人類的記憶，成為最後的「真相」。

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責任編輯：游昊雲