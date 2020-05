特首錯引「曼德拉名言」 偽名人金句連舒淇都曾中伏

▲ 特首錯引曼德拉名言惹議 偽名人名言連舒淇都中過招

行政長官林鄭月娥今早主持行會前見傳媒時,引用被指南非已故總統曼德拉的「説話」,「教育崩潰足以摧毀一個國家(The collapse of education is the collapse of the nation)」。後來卻被發現此句説話非出自曼德拉,而是一位不知名的大學教授。内地網站就曾將這句句子翻譯成中文,並指出這來自曼德拉。假「名人金句」豈止於此?内地網絡上借莫言、韓寒、李開復等人之口的偽名人名言並非少數。

作家莫言獲諾貝爾文學獎後,演員舒淇曾在其微博分享了「莫言小說裡最深刻的十句話」,其中不乏「你若安好,便是晴天」、「人生沒有彩排,每天都是現場直播」這樣一眼便可拆穿的偽名言,旋即引發網上一場聲勢浩大的造句大賽。

此外,還有一首名為《你若懂我,該有多好》的小詩,在網上被稱為「莫言最美的詩歌」而受到熱傳。然而在莫言獲得諾獎之前,這首詩就在網上以「余秋雨」作品的名義出現過,莫言火了之後又變成了莫言的作品,顯然是缺乏可信度的。

除了莫言外,在2013年7月,在作家楊絳102歲誕辰之際,一篇名為《楊絳一百歲感言》的600字小文悄然走紅網絡,但文句過半是網民仿造,包括「我們曾如此期盼外界的認可,到最後才知道:世界是自己的,與他人毫無關係」等這樣的語句。

《南京日報》曾報道,偽造的名人名言,從孔子到張愛玲,「老子說」、「林徽因說」,古今中外,一應俱全。幾乎所有剛死去的名人,都會突然冒出一大堆名言警句。有網民感嘆,「罵管理、怨社會、加上名人招牌就能登堂入室」。

責任編輯:游昊雲