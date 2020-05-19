  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (二) 17:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特首錯引曼德拉名言惹議 偽名人名言連舒淇都中過招

社會熱點 17:12 2020/05/19

分享：

特首錯引曼德拉名言惹議 偽名人名言連舒淇都中過招

行政長官林鄭月娥今早主持行會前見傳媒時，引用南非已故總統曼德拉的説話，「教育崩潰足以摧毀一個國家（The collapse of education is the collapse of the nation）」。後來卻被發現此句説話非出自曼德拉，而是一位不知名的大學教授。内地網站及《文匯報》就曾將這句句子翻譯成中文，並指出這來自曼德拉。事實上，内地網絡上借莫言、韓寒、李開復等人之口的偽名人名言並非少數。

作家莫言獲諾貝爾文學獎後，演員舒淇曾在其微博分享了「莫言小說裡最深刻的十句話」，其中不乏「你若安好，便是晴天」、「人生沒有彩排，每天都是現場直播」這樣一眼便可拆穿的偽名言，旋即引發網上一場聲勢浩大的造句大賽。

黃秋生為何不姓黃 BBC「尋親訪問」揭緣由

炎亞綸搶攻乾拌麵宅經濟 疫情帶旺百億台幣商機

此外，還有一首名為《你若懂我，該有多好》的小詩，在網上被稱為「莫言最美的詩歌」而受到熱傳。然而在莫言獲得諾獎之前，這首詩就在網上以「余秋雨」作品的名義出現過，莫言火了之後又變成了莫言的作品，顯然是缺乏可信度的。

除了莫言外，在2013年7月，在作家楊絳102歲誕辰之際，一篇名為《楊絳一百歲感言》的600字小文悄然走紅網絡，但文句過半是網民仿造，包括「我們曾如此期盼外界的認可，到最後才知道：世界是自己的，與他人毫無關係」等這樣的語句。

《南京日報》曾報道，偽造的名人名言，從孔子到張愛玲，「老子說」、「林徽因說」，古今中外，一應俱全。幾乎所有剛死去的名人，都會突然冒出一大堆名言警句。有網民感嘆，「罵管理、怨社會、加上名人招牌就能登堂入室」。

【阿嬌離婚】從閃婚到閃離　阿嬌的台灣前夫賴弘國是什麼人？

易烊千璽不是複姓  伊能靜姓伊能  明星姓名有出處

大陸要港台藝人保證10年政治正確？ 國台辦稱純屬捏造

【小豬分手】周揚青偷看手機揭劈腿 網民熱議羅志祥用華為結果就不一樣？

責任編輯：游昊雲

相關文章

大陸要港台藝人保證10年政治正確？ 國台辦稱純屬捏造
2020/05/02
大陸要港台藝人保證10年政治正確？ 國台辦稱純屬捏造
易烊千璽不是複姓 伊能靜姓伊能 明星姓名有出處
2020/05/07
易烊千璽不是複姓 伊能靜姓伊能 明星姓名有出處
【阿嬌離婚】從閃婚到閃離　阿嬌的台灣前夫賴弘國是什麼人？
2020/05/09
【阿嬌離婚】從閃婚到閃離　阿嬌的台灣前夫賴弘國是什麼人？
炎亞綸搶攻乾拌麵宅經濟 疫情帶旺百億台幣商機
2020/05/09
炎亞綸搶攻乾拌麵宅經濟 疫情帶旺百億台幣商機
黃秋生為何不姓黃 BBC「尋親訪問」揭緣由
2020/05/15
黃秋生為何不姓黃 BBC「尋親訪問」揭緣由
大學 林鄭月娥 張愛玲 舒淇 南非 南京 微博 偽造 文學

下一篇文章

【武林風雲】前國腳郝海東加入戰團 挑戰太極馬保國師侄雷雷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

黃秋生擬入籍台灣被黃安批「丟黃家臉」　他如此神回應
黃秋生擬入籍台灣被黃安批「丟黃家臉」　他如此神回應
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【宜家視頻】疑似女網紅闖IKEA拍不雅影片　宜家急報警（有片）
【新冠肺炎】中國團隊發現兩種可阻斷新冠病毒抗體 有望用於疫苗
【新冠肺炎】中國團隊發現兩種可阻斷新冠病毒抗體 有望用於疫苗
兩會前夕北京33人集體發燒惹恐慌　證實為細菌性呼吸道感染
兩會前夕北京33人集體發燒惹恐慌　證實為細菌性呼吸道感染
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
太極大師馬保國輸慘「30秒倒地3次」！遭業餘格鬥家KO致昏迷（有片）
【京東在港上市？】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【京東在港上市？】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」