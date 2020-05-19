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華為手機銷售額 首季跌17%

經濟脈搏 17:18 2020/05/19

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中國電訊設備巨頭華為，公布今年首季華為消費者業務業績，全球總銷售額中，手機按年下滑17%，個人電腦（PC）則增長120%。華為消費者業務首席

戰略官邵洋，今日在華為分析師大會期間舉行的華為消費者業務峰會上公布，在全球市場，今年首季華為消費者業務全球總銷售額實現按年增長。其中，手機下滑17%，PC增長120%，可穿戴增長60%，路由器增長70%，無線藍牙（TWS）耳機增長130%。

他稱，華為的物聯網(IoT)設備增長，彌補手機銷量的下滑。

受美國禁令及新冠肺炎疫情打擊，華為首季銷售收入增長大幅放緩。據此前公布，華為首季銷售收入1822億元人民幣，按年增長1.4%，去年同期的增幅則達39%。

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受美國禁令及疫情打擊 華為首季銷售收入增長大幅放緩

在華手機出貨增 VR眼鏡銷量勝去年全年

據新浪科技報道，在中國市場方面，邵洋表示，華為手機出貨量錄得按年增長。據GFK數據，華為（28%）及榮耀（14%）國內整體市場份額已達到42%。此外，可穿戴和智能手錶成為第一，平板按年增長20%位居第二，Notebook按年增長160%。路由器按年增長70%，TWS耳機增長80%，VR眼鏡首季銷量超去年全年。

5G手機方面，根據IDC數據，去年至今年首季，華為5G手機全球累計發貨量1500萬部，全球市場份額40%，中國市場份額為63%。

邵洋還提到HiCar。他表示，HiCar可以共享手機百萬級應用生態，開放手機車機互聯平台。目前華為正在與國內外車廠洽談合作，HiCar3.0預計今年第三季度上市。

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