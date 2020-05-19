▲ 【世衛大會】特朗普公開信列譚德塞14項問題 一文看清重點

儘管世界衛生組織（WHO）已表示將對自己以及中國應對新冠疫情的舉措，展開獨立調查；但近期一直批評該組織的美國總統特朗普，仍然對其進行了持續攻擊和指控。他在社交媒體上發出公開信，列出世衛應對新冠疫情手法的14項問題，BBC中文網滙整其中重點。

中方已多次肯定世衛組織應對新冠肺炎疫情的手法，並重申中國政府一直保持疫情訊息透明。

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特朗普當地時間周一（18日）在白宮接受記者採訪時說，「他們（WHO）就是中國的傀儡，說得好聽一點，他們就是以中國為中心。」他還在個人的推特賬戶上發文，以公開署名信的方式致信世衛領導人譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus），詳細列數出世衛在新冠疫情中的14項「失敗的應對舉措」。

中方多次肯定世衛應對疫情手法

「這次回顧（審視）確認了我上個月提出的很多嚴重關切，並且有了其它發現，這些（問題）本應該由世衛注意到的，特別是該組織沒有獨立於中國的問題。」

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特朗普在公開信中直指世衛總幹事譚德塞領導下的世衛過分倚賴中國，並要求世衛在30天內做出具體改革，否則將永久凍結對世衛的資助，並「重新考慮」美國的會員身份。

截至目前，世衛和譚德塞尚未對特朗普的最新批評作出回應。

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這封信的大部分內容，特朗普近期已不斷重申，指控重點如下：

．習近平曾向世衛施壓，要求後者不要宣佈該新冠疫情為緊急情況。世衛組織一開始接受習近平的要求，但後來隨著疫情蔓延而被迫宣佈緊急情況。 ．世衛2月3日稱中國疫情感染其他國家的風險很低，所以沒必要封關。中國也在2月3日強烈施壓，試圖要求各國解除相關旅行禁令。直到3月3日世衛仍堅持說，新冠病毒感染性比流行性感冒低，被感染者48小時就會發病，因此無需憂慮無症狀者的傳染風險。種種資訊都來自於中國研究的證據，最後都被證明為致命之錯誤訊息。直到4月11日，世衛才宣佈新冠為全球大流行疾病，這時全球死亡人數已經超過4000，感染者超過了10萬，疫情已經擴散到了114個國家。 ．可能是因為政治因素，台灣官方在12月31日告知世衛有關武漢地區出現人傳人的新型病毒的訊息，但世衛沒有將這信息告知給全球。 ．世衛「令人好奇」地堅持表揚中國在防疫過程的透明性。但直到現在中國仍拒絶共享凖確及時之數據。 ．譚德塞忽略在中國發生的幾起有關種族歧視爭議的事故，卻反而沒有根據的批評台灣對其種族歧視。據報道，在中國發現兩名尼日利亞人確診後，許多當地的非洲人面臨種族歧視。 ．WHO這個組織若要進步，唯一的方法，就是必須展現「獨立於中國」的公信力。

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特朗普還在公開信後段使用前任世衛官員的作為進行比較，認為「比防疫失敗更令人沮喪的是世衛明明可以做得更好」。

特朗普指 這是14項「失敗的應對舉措」

「就在幾年前，在前幾任總幹事的帶領下，世衛向全球展現出它能提供多大的幫助：2003年SARS於中國爆發期間，世衛前秘書長布倫特蘭德（Harlem Brundtland）勇敢地宣佈55年來首個緊急旅行警報，呼籲全球不要前往疫情發源地（中國南部），她亦毫不猶豫地批評中國試圖隱瞞疫情，為全球健康帶來風險。」

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不過，中國國家主席習近平在世衛大會（WHA）開幕致詞中表示，在譚德塞領導下，世衛防疫成功。他並表示中國將在未來兩年內提供20億美元援助國際，特別是協助非洲。習近平指出，「中方始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織及相關國家通報疫情訊息。」

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責任編輯：鄧國強

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