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【宅經濟】愛奇藝首季收入增9% CEO揭演員片酬高峰時達1.5億以上

經濟脈搏 17:50 2020/05/19

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新冠肺炎疫情期間，全球網上影視平台爆發紅利。愛奇藝（NASDAQ：IQ）周二（19日）發布第一季度財報顯示，會員收入與數量大幅增長，訂閱會員規模達到1.19億，按年增23%，單季度訂閱會員淨增長1,200萬；同期總營收為76億元（人民幣，下同），按年增長9%，超公司此前預期。

會員規模單季淨增1200萬

愛奇藝創辦人、CEO龔宇並透露，目前演員片酬已降至一部劇5,000萬元以下，在「逃稅風波」一系列整頓前，一線演員片酬最高達到1.5億以上。

龔宇表示，最近的行業聲明相信會進一步降低成本，主要是演員片酬的成本，不僅是對一線的演員，包括製作、供應商方面的一些規範，影響可能在明年，甚至是後年才會顯現出來。

楓林網涉盜版侵權遭查封 小鴨影音momovod等一夜消失

疫情重創實體經濟 線上產業面臨機遇

2018年8月11日，愛奇藝、優酷、騰訊視頻3家視頻網站發布聲明，聯合6大影視製作公司，共同抵制藝人「天價」片酬現象，嚴格執行有關部門每部電影、電視劇、網絡視聽節目全部演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70%的最高片酬限額制度。

此外，採購或製作的所有影視劇，單個演員的單集片酬（含稅）不得超過100萬，其總片酬（含稅）不得超過5,000萬元。

針對電視劇網絡劇注水、人為拉長集數、演員片酬過高等問題，國家廣播電視總局今年2月也發布通知，要求電視劇網絡劇原則上不超過40集，演員片酬不能超過總成本的40%。

在疫情延燒，許多消費者減少出門消費，以及台灣檢調查抄楓林網等非法網站後，愛奇藝為最大受惠者之一。彈網影片網站bilibili（嗶哩嗶哩、B站，美︰BILI）同日公布的首季度業績亦遠勝預期。第一季度公司收入為23.2億元，按年升68.6%。

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責任編輯：孫民

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