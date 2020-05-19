【一帶一路】多國據報籲推遲還款或減免債務 中國陷兩難

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，有「一帶一路」國家呼籲中國減免債務等，外媒認為，中國正面臨艱難選擇，因減免債務或加大自身金融體系負擔，但若此時要求還款，可能會有礙中國增強全球影響力。

據報，中國對如何解決這個問題未有明確定案，但釋出願意談判的訊號。有分析認為，中國恐怕無法不減免部分債務，要討論的只是減免程度。

《紐約時報》報道，巴基斯坦、吉爾吉斯、斯里蘭卡，以及埃塞俄比亞等非洲國家，向中國提出重組、推遲還款或免除今年到期貸款的請求。

中國倡令資助項目重生 非簡單勾銷債務

報道指出，吉爾吉斯政府上月宣布，中國同意重組17億美元債務的還款計劃，但未透露細節。另據斯里蘭卡財政部長稱，國家開發銀行將信貸額度擴大了7億美元，降低利率，並將還款時間推遲兩年。知情人士稱，除了這些措施以外，中國官員還沒有決定如何解決這個問題。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員宋微在《環球時報》上寫道，債務減免既不簡單也不有效 ，指有關非洲對華債務，可以通過雙邊談判解決；而中國可以做的是，令借貸資助項目重生並實現可持續利潤，而非簡單將債務勾銷。

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事實上，二十國集團（G20）上月同意，全球最貧窮國家在年底前暫停償付債務。但宋微表示，中國進出口銀行的優惠貸款，不適用於債務減免。而據去年披露，該行為一帶一路1800多個項目提供至少1490億美元融資。

隨著全球經濟危機加深，中國面臨的壓力越來越大。報道引述熟悉債務談判官員說，許多國家要求中國減免債務，包括一些非洲國家。多位官員稱，埃塞俄比亞已要求中國免除部分債務，並代表非洲國家在談判中發揮主導作用。

債務負擔vs保形象 學者：中國恐怕無法不減免部分債務

智庫全球發展中心高級研究員莫里斯（Scott Morris）表示，中國面臨重大抉擇，「看看可能違約的國家的廣度和範圍，這對中國來說可能是一個非常高的風險。他們會不可避免地減免其中一些債務嗎？還是會在如此敏感的時刻沒收這些國家的資產？」

《紐時》指出，如果中國過於討價還價，債務國或會聯合起來，試圖形成統一戰線，或會披露接受中國的貸款規模及條款條件。此外，這也關乎中國全球聲譽，而北京正挽回在疫情中受損的形象。

德國馬歇爾基金會高級研究員馬安洲（Andrew Small）稱，中國在政治上處於被動，如果中國取消這些貸款，就需要沒收「那些人民在挨餓的國家的戰略資產」。美國特朗普政府多次指摘中國的「債務陷阱外交」，但中國否認指控。

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與此同時，中國面臨很大的財務風險。報道引用德國研究機構基爾研究所估計，中國向發展中國家發放的貸款達5200億美元甚至更多。而中國金融體系已承受國企和地方政府積累的沉重債務負擔。

學者丁學良接受英媒訪問時指出，在減免非洲債務上，中國受到柔性施壓，預計稍後會有國家正式向中國提出債務減免的要求，而中國作為一帶一路倡議國和資本輸出最多的國家、這次疫情首個大規模爆發的國家，又是發展中國家陣營中期冀做領頭羊的國家，「中國恐怕無法不減免部分債務，要討論的只是減免程度了」。

責任編輯：伍樂