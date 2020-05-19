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【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招

國情動向 20:17 2020/05/19

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【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招

中美關係急墮低谷，特朗普政府上周在毫無先兆之下，宣布全面封殺中國電訊設備巨頭華為公司的芯片來源。只要逐條審視規定，便能發現美方出招之狠超乎想像、精準如外科手術，華為高層直言新禁令威脅到生存，主要體現於3個方面。

回望一年前，美國雖推出禁令，阻止美國企業向華為供應芯片，但收效卻不大，主要原因是華為仍能通過找美國以外的代工廠、以美國技術生產半導體，供華為生產各種通訊設備。知情者指出，美國商務部於是用了近一年時間，研擬升級禁令。

美國商務部擬出台新規　阻止全球芯片商向華為供貨

【中美貿易戰】台積電赴美設廠一石三鳥 特朗普成大贏家

觀察人士指出，特朗普政府上周公布的華為禁令2.0，能量其實足以影響全球芯片供應鏈，以徹底地封殺華為。

其一︰美國近乎動員全球芯企圍堵華為

根據美國商務部上周公布的禁令，世上任何使用美國技術及設備的芯片企業，如要向華為供貨，必須得到美國許可。

【中美貿易戰】特朗普「追殺」華為　美企攬炒名單曝光

【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火

必須注意的是，目前全球約40%的芯片製造商都使用美企如應用材料（Applied Materials）、泛林研發（Lam Research）的設備；而瑞士信貸報告亦指，芯企使用Cadence、Synopsys、Mentor美國軟件比率高達85%。

這些數字意味着，美國禁令下，幾乎不可能找到還能跟華為合作的廠商，華為旗下的芯片公司海思（Hisilicon），不會再找到代工商、有外媒形容這是「閹割」式的制裁。

其二︰沒有中國本土芯企能滿足華為所需

觀察者指，美國禁令只能迫使華為使用中國本土芯企、以及國產芯片，但目前中國最頂尖的中芯（981）公司，技術水平低於華為海思原有代工商－－台灣的台積電。

【中美貿易戰】美升級限制芯片供應 華為會不會死？

【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應

報道指出，海思現時為華為生產的麒麟芯片分別是16納米、12納米、7納米及5納米，台積電有足夠技術人員滿足這些需求。

惟美國禁令一旦使台積電不能再為華為海思代工，最可能接手的中芯頂多只能取代16納米及12納米的部分產能。

【中美貿易戰協議】中美貿易戰是打是和？沙盤推演4個可能性

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盡管有市場人士曾指，華為或可考慮選擇轉向台灣的聯發科採購手機芯片組，原因是聯發科芯片並非客製、是自主製造的，因此不適用於美國禁令。但問題是，聯發科只能解決華為手機芯片所需，不能滿足華為電訊網絡建設的需要。

其三︰美國新禁令幾無漏洞，華為沒有逃生門

《華爾街日報》日前報道指，美國商務部的新禁令訂明，廠商知道是為華為供應產品時，才須遵守美方限制措施；因此，芯片廠商可以向華為的客戶企業供貨，後者負責組裝芯片或其他產品、放入華為系統之內，再返饋給華為。

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法律專家稱，廠商此舉或許不構成明知和直接向華為供貨。這種做法邏輯上是通的，但行為本質卻有可能是蓄意欺騙美國，需知後果有多嚴重，與華為一起合謀的芯企隨時有被美國制裁的風險。誰敢這樣做？

事實上，華為被美國提出法律程序，事因之一就是華為違反了美國的伊朗禁令、涉嫌與伊朗做買賣。而據知，美國調查及情報系統，是有資源監察企業有沒有違反美方禁令。

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其於上述辣招，華為輪值董事長郭平日前在該公司的年度分析師大會上，談及美國禁令時也形容「求生存是華為現在的主題詞」。

不過，特朗普政府新一輪針對華為措施寬限期長達120天，比去年措施寬限期多出30天。這一點說明，今次各方都有更大迴旋空間，禁令對華為實際影響大小仍有待觀望。

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責任編輯：程國知

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