新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵（訂戶專享） 經濟脈搏 22:00 2020/05/19 分享： 「新基建」橫空出世，政策也陸續加碼。細看範圍包括5G、數據中心、人工智能等這些曾出現在「中國製造2025」計劃中的內容，顯示新基建不僅關乎當下疫後經濟修復，也是中國破除美方科技圍堵的科技強國戰略的某種延續。 ... 相關文章 【新基建】中央力推新基建穩經濟 到底什麼算是新基建？ 2020/05/16 【新基建】中央力推新基建穩經濟 到底什麼算是新基建？ 【中國經濟】新基建難救燃眉之急 不宜寄予重望 2020/04/01 【中國經濟】新基建難救燃眉之急 不宜寄予重望 【新基建】救經濟「新基建」有幾新？ 5G必然龍頭值得睇好 2020/03/16 【新基建】救經濟「新基建」有幾新？ 5G必然龍頭值得睇好 【新冠肺炎】對沖疫情衝擊 任澤平提出在新地區搞新基建 2020/02/28 【新冠肺炎】對沖疫情衝擊 任澤平提出在新地區搞新基建 經濟 貿易戰 科技戰 人工智能 5G 疫情 特朗普 中美貿易戰 人大政協兩會 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入