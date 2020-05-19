新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵（訂戶專享）

「新基建」橫空出世，政策也陸續加碼。細看範圍包括5G、數據中心、人工智能等這些曾出現在「中國製造2025」計劃中的內容，顯示新基建不僅關乎當下疫後經濟修復，也是中國破除美方科技圍堵的科技強國戰略的某種延續。

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