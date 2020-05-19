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【瑞幸造假】瑞幸接獲納斯達克除牌通知 計劃就此舉行聽證會

經濟脈搏 21:33 2020/05/19

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有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）上月自爆造假後，路透社引述知情人士表示，納斯達克已向中國的瑞幸咖啡發出通知，該公司必須退出美國證券交易所。

瑞幸咖啡其後發公告稱，5月15日收到納斯達克交易所的退市通知，公司計劃就此舉行聽證會，在聽證會結果出爐前，將繼續在納斯達克上市，但不能保證事務委員會批准該公司繼續上市的要求。根據通知，聽證會通常安排在聽證請求提出之日後30至45天左右進行。

瑞幸咖啡是在內地快速成長的連鎖咖啡店，去年在美國上市，上月自曝公司2019年第二至第四季度期間虛增了22億元人民幣銷售額，相關的費用和支出也相應虛增。爆出造假後，瑞幸股價累計蒸發83.2%，並於4月7日停牌至今。

瑞幸咖啡註冊地在開曼群島，經境外監管機構註冊發行證券並在美國納斯達克股票市場上市。中國證監會和國家市場監督管理總局正對瑞幸進行調查，審計瑞幸的財務狀況。中證監並已就跨境監管合作事宜與美國證券交易委員會（SEC）溝通，美證交會作出積極回應。

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責任編輯：孫民

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