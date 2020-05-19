【520情人節】離婚也受疫情影響？ 深圳羅湖預約離婚登記至少要等1個月

520網絡情人節前夕，深圳羅湖離婚登記卻據報「大排長龍」，網上預約至少要等1個月。工作人員表示，受疫情影響，不少2、3月份欲辦理離婚的夫妻延後，4、5月是一個離婚潮，預約爆滿。

據內媒報道，5月19日至6月17日，深圳市坪山區、龍崗區等10個婚姻登記處的離婚登記剩餘預約額均為零，僅南山區民政局婚姻登記處等地有部分時段可供預約。

4月420對新人登記結婚 辦理離婚卻增至455對

而近日就有市民在網上反映，深圳羅湖區民政局離婚辦理業務預約爆滿，連續多天登入，都預約不上，且未來30天都預約滿了。在疫情逐漸好轉的情況下，希望能恢復此前的現場取號辦理業務。對此，羅湖區民政局回覆，根據要求，暫不能恢復現場取號辦理。受疫情影響，4、5月迎來離婚潮，羅湖區民政局已根據情況，適當增加預約名額。

報道稱，今年3月，羅湖民政局登記結婚是489對，辦理離婚是238對；4月，登記結婚是420對，辦理離婚增加到455對，工作人員表示，受疫情影響，不少2、3月份欲辦理離婚的夫妻延後，4、5月是一個離婚潮，預約爆滿。

上述工作人員並稱，每天凌晨12點，預約系統就自動放號，一般早上10點前登入，還可預約，之後就很難預約得上。目前，根據實際情況，羅湖區民政局已適當增加預約名額，一般一天是15個辦理名額，此前曾一天增加到20多個名額。

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民法典草案擬引入「離婚冷靜期」 網民稱不支持

事實上，內地近年離婚率不斷攀升，為減少輕率離婚、衝動離婚，民法典草案擬引入「離婚冷靜期」，明確自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願離婚的，可撤回離婚登記申請。有關草案引來上萬網民在微博評論或轉發，大多數表示不支持草案。

不少網民表示「離婚都是經過深思熟慮的」，中國醫科大學附屬第一醫院精神醫學科吳楓指出，冷靜期是為了給自己一個緩衝帶，讓自己更穩定一點去思考問題，更好的考慮婚姻的意義和對自己最好的辦法。

吳楓並稱，疫情對於很多夫妻來說是一個考驗，面對生活、經濟的各種壓力和困難，是否能夠走下來，大家應認識到沒有什麼婚姻是完全一帆風順的，也沒有人是你理想中的百分之百。

責任編輯：孫民