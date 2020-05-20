  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 10:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職

國情動向 10:08 2020/05/20

分享：

在台灣，蔡英文總統今天（5月20日）就職，美國在台協會（AIT）昨晚發布美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的祝賀聲明；蓬佩奥在聲明中表示，放眼未來，有信心在蔡英文的領導下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮，並祝福蔡英文第二任期圓滿成功。蔡英文今則在推特回應稱，將持續深化台美友誼。

蔡英文今在推特表示，謝謝來自蓬佩奧祝福，台灣與美國的夥伴關係充滿希望，基於價值觀及利益上，將持續深化雙方友誼。台灣的總統府發言人黃重諺昨表達誠摯感謝，並說聲明具體展現美國對台灣民主的堅定支持，充分彰顯台美雙方的互信與友好。

他又說，誠如蓬佩奧指出，台美雙方對於印太地區具有共同的願景，美國持續視台灣為世界上一股良善力量及可靠的夥伴，作為國際社會的一員，台灣也將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，深化台美全球合作夥伴關係，並為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

台灣的外交部昨表示，對蓬佩奧發表祝賀聲明表達誠摯感謝，表示這是美國國務卿首次發表聲明祝賀蔡英文就職，具重大意義，充分彰顯美國對台美關係的重視、對台灣民主的鼎力支持，也反映台美關係的高度互信友好；未來台灣政府將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，共同推動深化台美全球合作夥伴關係。

AIT發布蓬佩奧的新聞聲明中，蓬佩奥先恭喜蔡英文展開第二任期，並說蔡英文高票當選連任，顯示她已贏得台灣人民的尊重、欽佩及信任。蔡英文帶領活力民主台灣的勇氣和願景，堪稱印太地區及全世界的表率。

聲明表示，美國一直以來都視台灣為世界上一股良善的力量，以及可靠的夥伴。台灣也獲得美國兩黨一致的支持，日前正式生效的《台北法案》就是一個例證，《台北法案》不僅強化美台整體關係，也促進了更緊密的美台經濟合作。美台對印太地區有著共同的願景，一個遵循法治、力行透明、追求繁榮，以及人人享有安全的願景。

蓬佩奧並稱，這次的新冠疫情是一個契機，讓國際社會了解為什麼台灣的防疫模式值得效仿。值得注意，蓬佩奧在聲明中直接以「總統」來稱呼她

【世衛大會WHA】成員國一致同意 年底才處理台灣與會問題

【中美角力】蓬佩奧稱大陸「惡意」阻台灣參與世衛大會  京批有國家政治綁架WHA

【中美 疫情】蓬佩奧矛頭指華  把新冠肺炎數十萬死歸咎中國

【中美角力】央視《新聞聯播》兩連轟蓬佩奧　罕有暗批他「不是人」

【中美角力】遭北京連番痛罵   美國務卿蓬佩奧何許人？

責任編輯：孫民

相關文章

蓬佩奧呼籲譚德塞 邀請台灣參與世界衛生大會
2020/05/07
蓬佩奧呼籲譚德塞 邀請台灣參與世界衛生大會
【中美角力】遭北京連番痛罵 美國務卿蓬佩奧何許人？
2020/05/06
【中美角力】遭北京連番痛罵 美國務卿蓬佩奧何許人？
【中美角力】蓬佩奧關注中國干涉美駐港記者狀況 或影響對港自治的評估
2020/05/18
【中美角力】蓬佩奧關注中國干涉美駐港記者狀況 或影響對港自治的評估
【中美角力】央視《新聞聯播》兩連轟蓬佩奧　罕有暗批他「不是人」
2020/04/30
【中美角力】央視《新聞聯播》兩連轟蓬佩奧　罕有暗批他「不是人」
外交 疫情 蔡英文 台北法案 台灣 美國

下一篇文章

【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
【中美角力】史上首次　美國務卿首發聲明祝賀蔡英文就職
傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標
傳中國考慮針對更多澳洲貨 紅酒、水果和乳制品或成限制目標
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【兩會2020】兩會是什麽？為何受全球關注？
【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方
【Facebook】朱克伯格：中國網絡監控方式極度危險 籲接軌西方
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招
【李鵬飛逝世】見證香港前途中英談判　李鵬飛83年訪京獲習仲勛接見
【李鵬飛逝世】見證香港前途中英談判　李鵬飛83年訪京獲習仲勛接見