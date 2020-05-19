史上首次 美國務卿發聲明祝賀蔡英文就職

在台灣，蔡英文總統將於明天（5月20日）就職，美國在台協會（AIT）今天晚間發布美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）的祝賀聲明；蓬佩奥在聲明中表示，放眼未來，有信心在蔡英文的領導下，美台的夥伴關係將持續欣欣向榮，並祝福蔡英文第二任期圓滿成功。

台灣的外交部表示，對蓬佩奥發表祝賀聲明表達誠摯感謝，表示這是美國國務卿首次發表聲明祝賀蔡英文就職，具重大意義，充分彰顯美國對台美關係的重視、對台灣民主的鼎力支持，也反映台美關係的高度互信友好；未來台灣政府將在既有良好基礎上，與美國持續攜手合作，共同推動深化台美全球合作夥伴關係。

AIT發布蓬佩奥的新聞聲明中，蓬佩奥先恭喜蔡英文展開第二任期，並說蔡英文高票當選連任，顯示她已贏得台灣人民的尊重、欽佩及信任。蔡英文帶領活力民主台灣的勇氣和願景，堪稱印太地區及全世界的表率。

聲明表示，美國一直以來都視台灣為世界上一股良善的力量，以及可靠的夥伴。台灣也獲得美國兩黨一致的支持，日前正式生效的《台北法案》就是一個例證，《台北法案》不僅強化美台整體關係，也促進了更緊密的美台經濟合作。美台對印太地區有著共同的願景，一個遵循法治、力行透明、追求繁榮，以及人人享有安全的願景。

蓬佩奥並稱，這次的新冠疫情是一個契機，讓國際社會了解為什麼台灣的防疫模式值得效仿。

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責任編輯：孫民