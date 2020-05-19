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【世衛大會WHA】全體成員國同意世衛 適時啟動獨立全面評估

國情動向 23:15 2020/05/19

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第73屆世界衛生大會（WHA）19日召開第二日並最後一日視訊會議，全體成員國同意有關應對新型冠狀病毒的決議草案，要求世衛就今次應對疫情的手法，適當時候盡早啟動公正、獨立和全面評估，並提出提高對全球大流行疾病的預防、防範和應對能力的建議，加強應對突發衛生事件的規劃。

世衛194個成員國一致同意有關決議草案。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前亦支持檢討世衛處理今次疫情的手法，承諾會盡早在適當時候，啟動獨立評估。

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【世衛大會WHA】近60國向世衛大會提案  要求譚德塞調查新冠病毒源頭

美國總統特朗普（Donald Trump）周一在白宮接受採訪時，批評世衞為中國傀儡，並在Twitter上載向世衞總幹事譚德塞發出的公開信，詳列世衞在疫情中的14項「失敗應對舉措」，要求30天內做出具體改革，否則將永久凍結對世衞的資助，並「重新考慮」美國的會員身份。

中國外交部回應稱，上述公開信試圖以「暗示、也許、可能」等似是而非的表述誤導公眾，達到污衊抹黑中方防控努力、推卸美方自身防控不力的目的，「這是徒勞的」。

發言人趙立堅並稱，及時、足額繳納會費是美國作為世衛成員國應盡的義務，美國任意對國際組織「斷供」、削減資助的行為是單邊主義行徑。美國拿中國說事，在履行應向世衛承擔國際義務的問題上推卸責任，討價還價，是打錯了算盤，找錯了對象。

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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