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【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」  特朗普打中美科技戰新玩法

國情動向 07:34 2020/05/20

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【中美5G角力】紐約時報：台積電是「台灣牌」  特朗普打中美科技戰新玩法

中美貿易戰未停火，中美科技戰又升級，5G技術角力白熱化。台積電上周宣布赴美設廠，美方隨即公布防止中國電信設備巨擘華為取得先進半導體的新規定。紐約時報分析，特朗普政府在中美科技戰已打出新戰術：運用台灣對中國大陸施壓，直逼中方劃下的紅線。

台積電15日宣布，擬斥資120億美元在美國亞利桑那州興建5納米晶圓芯片廠，預計2021年動工、2024年量產。美國商務部隨後宣布修改出口規定，要求採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的海外芯片廠商，須取得美方許可證才能向華為供貨。

【中美貿易戰】特朗普封殺華為有多狠？解密箇中致命3招

【中美貿易戰】芯片技術差兩代　 國家隊注資中芯遠水難救近火

華為在電信設備與智能手機市場、甚至5G技術地位舉足輕重，美國政府視為眼中釘，近年以構成國安威脅為由多管齊下圍堵。紐約時報分析，特朗普政府如今打擊華為的同時，又將台積電拉近美方軌道，是可能導致美中衝突加劇的產業政策「組合拳」。

一面打擊華為生產  一面切斷兩岸產業鏈

美國商務部出口新規定實際影響仍待觀察，但上周這兩項措施釋放清晰的政治訊息：特朗普政府亟欲遏制中國科技發展，並把台灣當作新的施力點，以收打科戰、台灣問題上牽制中國大陸的雙重效用。

紐約時報解釋，去年5月，美國商務部將華為列入出口管制「實體清單」，要求美國廠商供貨華為前取得許可證。華為失去美國供應商、又無法從中國大陸內部滿足半導體需求，因此便倚重台積電等利用美國軟件與設備的芯片代工廠，代為生產所需芯片。

現在，特朗普政府便是試圖切斷華為的台灣供應鏈，以全面封殺華為；此舉亦帶有地緣政治味道：將兩岸科技產業分割，在大陸的傷口上進一步灑鹽。

紐時：美方組合拳  對中國大陸傷口灑鹽

值得注意是，台積電是芯片代工龍頭，其客戶不僅包括蘋果（Apple）等，生產的芯片亦可應用在衛星、無人機等軍事領域。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師崔歐洛（Paul Triolo）表示，美方官員敦促台積電赴美設廠是擔心中國大陸對台影響，從中竊密或破壞台灣供應鏈。

崔歐洛研判，台積電赴亞利桑那州設廠，真正目的可能是美方「要讓台積電最終成為美軍供應鏈可信賴的一員」。

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責任編輯：鄧國強

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