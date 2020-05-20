▲ 【中美貿易戰協議】特朗普：中美貿易協議似乎不再意義重大

美國總統特朗普今天談到中美貿易協議時表示，這份協議似乎意義不再重大，和3個月前感受已經不同。他並質疑，為何中國能將疫情控制在武漢，沒有蔓延到北京等地，卻散播到全球。

據了解，新冠疫情在中國內地其他城市亦有蔓延。

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特朗普今天在白宮召開的內閣會議上談到中美貿易時表示，中美簽署第一階段貿易協議後，中國必須大量購買美國產品。但他現在對達成這項交易的感受和3個月前不同。

他指出，過去發生的一切是「非常令人失望的情況」，「中國發生非常令人失望的事」，這是因為疫情爆發，「而這不應該爆發，應當能被阻止」。

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隨後在記者追問對中美貿易的看法時，特朗普表示，中美貿易協議對他的意義似乎不如過往重大。

他表示，根據中美貿易協議，中國必須購買數以十億美元計的美國商品，而且隨著時間推移，規模還可能更大，「這令人非常興奮」。

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但隨後疫情在美國爆發，特朗普質疑，為何中國讓這一切發生？為何病毒並未在中國其他區域蔓延？為何中國能將病毒封鎖在武漢，卻未能阻止疫情散播到包括美國在內的全球各地？為何北京沒有疫情？其他地方沒有疫情？

特朗普也質疑，中國為何不讓專家入境協助解決問題？「我對中國非常失望」。

責任編輯：鄧國強

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