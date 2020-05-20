▲ 【中美貿易戰協議】中國採購部分美國農品暴增7倍 惟距總承諾仍有大距離

美國官員表示，過去兩個月中國對美國農產品的採購大幅增加，部分品種比2017年大幅增加7倍，以釋出遵守第一階段貿易協議承諾的姿態；但其他行業的採購，卻仍沒有達到中美第一階段貿易協議的預期。

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在截至5月7日的10周裏，美國玉米和豬肉的總銷售比2017年同期水平增加了約七倍，棉花銷售增長了兩倍，2017年時美中貿易戰尚未開始。據美國農業部數據，同期對華大豆出口增長約三分之一。美國農產品出口收入中，大豆所佔比例最高。

中國買美國大豆、豬肉及玉米大增

美國農業部的數據顯示，在過去10周裏，中國進口商購買了119萬噸玉米、117萬噸棉花、160萬噸大豆和244,532噸豬肉。除此之外，據美國農業部得到的報告，自5月7日以來的一周內，美國大豆的銷量增加了約73萬噸。

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中美兩國在今年1月達成第一階段貿易協議，中國承諾在2017年的水平上增加購買2,000億美元的美國商品和服務。中國今年的農產品進口將至少比2017年中國進口水平或美國出口收入高出125億美元。到2021年，農產品進口額將進一步上升。

在美國總統特朗普（Donald Trump）就他對該協議的看法發出相互矛盾的訊號之際，中國加大了農產品採購力度，反映信守貿易協議承諾。

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但即便中國的採購量增加，但以當前的速度無法完成總體採購目標。彼得森國際經濟研究所的研究顯示，根據這項協議，要完成目標，中國2020年自美進口額應為366億美元左右，第一季度應為91億美元左右。而實際上，中國第一季度自美進口額僅為51億美元，不過這份貿易協定直到2月14日才生效。

上述研究還顯示，中國在其他領域的採購也遠低於今年迄今的目標︰截至2020年3月底，中國自美進口了8,700萬美元的協議所涉能源產品，而按比例分配的目標應為63億美元。

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中國面臨的挑戰之一是，受疫情影響國內經濟狀況惡化，這削弱了需求。根據該協議，可以把商業考慮和市場狀況納入考量，在這種情況下中國未達到承諾是被允許的。

中國打算增庫存 繼續「超買」美國農品

特朗普政府的談判代表繼續就採購問題向北京方面施壓，而中國繼續表示打算履行第一階段貿易協議中的採購承諾。5月7日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆欽（Steven Mnuchin）致電中國最高談判代表、國務院副總理劉鶴，以加強第一階段貿易協定的落實。這是他們數周來的首次交談。據中國官媒新華社報道，兩國談判代表都同意繼續合作，努力落實該經貿協議。

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據了解磋商情況的消息人士稱，雙方都準備了聲明，也都有機會評估對方的聲明。劉鶴並未反對美方的聲明，該聲明稱雙方「一致認為，盡管目前面臨全球性生緊急情況，但兩國都充分期待能及時履行第一階段經貿協議規定的義務」。

上述知情人士稱，在兩國談判代表此次會談前，中國被施壓增加農產品採購。特朗普一直強調農產品採購是該貿易協議的基石。中國上周宣布，允許美國藍莓和大麥出口到中國。

這些知情人士表示，雖然受疫情影響中國消費需求下降，但北京方面正尋求通過一些方式來實現其目標，包括增加食品庫存，將實現第一階段貿易協議目標納入國有企業經理的評判標準，以及隨着疫情緩解提高經濟增長速度。

責任編輯：鄧國強

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