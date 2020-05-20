【中國經濟】5月LPR一如預期持穩 貨幣寬鬆或待兩會政策指引

中國人民銀行今日（5月20日）公布，5月貸款市場報價利率（LPR）持穩，1年期維持3.85厘，5年期以上維持4.65厘，符合市場預期。

分析指出，繼上周中期借貸便利（MLF）操作維持利率不變，5月LPR報價持平上月，認為人行貨幣政策邊際寬鬆節奏暫放緩，將關注全國兩會明確政策實施方式與節奏。

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市場人士認為，MLF利率一般是先行指標，而且近期說回購連續缺席下，二級市場利率逐漸回升，下調LPR報價動力不足。

此外，全國兩會明起（21日）召開，貨幣政策或已進入靜默期。東吳證券固收首席分析師李勇此前報告認為，貨幣政策還有減息空間，近期重點關注貨幣政策與財政政策的配合，以及兩會對具體政策實施方式與節奏的明確。

人行日前發布的第一季度貨幣政策執行報告指出，要持續深化LPR改革，引導貸款市場利率下行；下一級階段將更加重視經濟增長、 就業等目標；並重申穩健的貨幣政策要更加靈活適度，保持流動性合理充裕。

責任編輯：林佩怡