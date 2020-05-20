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【蔡英文就職】蔡英文談兩岸關係 「和平、對等、民主、對話」（有片）

國情動向 11:38 2020/05/20

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蔡英文談兩岸關係 「和平、對等、民主、對話」

在台灣，蔡英文今日宣誓就任中華民國第15任總統，隨後在台北賓館發表就職演說。在兩岸關係中，她重申「和平、對等、民主、對話」這八個字，堅定不移不接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀。

她強調，會持續努力跟對岸展開對話，為區域安全做出更具體貢獻，也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，維持台海和平穩定現狀。她又稱，兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧擴大。

她表明，在變局中會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。她特別在軍事方面提到，會加速發展「不對稱戰力」。

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在強化防衛固守能力的同時，未來戰力的發展將著重機動、反制、非傳統的不對稱戰力；並且能夠有效防衛「網絡戰」、「認知戰」、以及「超限戰」的威脅，達成重層嚇阻的戰略目標。

國際關係方面，未來4年台灣會持續爭取參與國際組織，強化和友邦的共榮合作，和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係。她強調，會更積極參與區域的合作機制，和區域相關國家攜手，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮，做出實際貢獻。

她又指出，在當前國際局勢中，誰能擺脫依賴，誰就掌握國家生存發展的先機，所以政府會全力帶動產業發展，並和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定。

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責任編輯：游昊雲

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