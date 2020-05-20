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【蔡英文就職】美卿賀蔡英文就職 環時：美台想開新遊戲 大陸最玩得起

國情動向 11:38 2020/05/20

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在台灣，蔡英文總統今日（5月20日）宣誓就職，展開第二個任期。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提前在昨日發表祝賀聲明。大陸官方《環球時報》發表社評，批評美台要搞小動作，但大陸玩得起；而大陸會做出新的台海博弈安排，最終可能台灣「邦交國」基本歸零，解放軍戰機亦可朝台灣島近一點施壓、宣示主權。

《環球時報》發表社評《美台想開啟新遊戲？大陸可是最玩得起》，提到蓬佩奧向蔡英文發賀電，稱呼蔡為「總統」，祝賀對方展開第二任期，是美卿近幾十年首次。

社評認為，蓬佩奧此舉是「明擺著是給北京看」，用「切香腸」的方式，試圖消磨北京在這個問題上的底線，並有意刺激大陸。但大陸方面不會被帶偏了節奏，亦會做出新的台海博弈安排，牢牢把握這一地區局勢的戰略主動權。

台灣「邦交國」或基本歸零 解放軍戰機可更近台

社評指出，「一個中國」原則在國際上廣受承認，當美台與中國大陸就打破和捍衛「一個中國」原則碰撞時，北京調動國際社會資源的能力將超過美台，華府想把台灣帶回世衛大會碰灰，就是寫照。

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社評表示，北京無需對蓬佩奧電賀蔡英文開啟第二任期直接激烈反應，指「台海已越來越握在我們手裡，民進黨當局已是一隻籠中的鳥」，會根據需要和成本計算平衡來決定怎麼處置它，警告最終可能台灣的「邦交國」基本歸零。

最後，社評稱大陸有向台當局施壓、宣示對台主權的無數手段，包括解放軍戰機、軍艦朝台灣島近一點，更近一點，若美軍更多來這個地區攪和，最受害首先是台灣經濟，美國戰略風險也不比中國大陸小。那將是中國大陸非常玩得起的「長期遊戲」，認為美台此時想「低成本」搞小動作是「太天真」，「他們需要猜一猜，如果大陸說『你搞你的，我搞我的』意味着什麽，以及他們會在什麽時候從哪個方向挨一棍子」。

責任編輯：林佩怡

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