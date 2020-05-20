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【中美貿易戰】瑞幸造假掀風暴　白宮顧問：誰能自信投資中企

國情動向 11:52 2020/05/20

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【中美貿易戰】瑞幸造假掀風暴　白宮顧問：無人能自信地投資中企

中國連鎖咖啡「瑞幸咖啡」上個月爆出財務造假，引發市場質疑海外中資企業的可信度。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二表示，沒有人可以自信的投資中企。

彭博報道，庫德洛稱大家已經了解到中國公司並不透明，也不符合一些規範和規定，美國需要保護投資者免受中國缺乏透明度和責任制的影響。

【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票　中美金融戰第一槍

【滬倫通】中美角力升級時  中國推動更多中企倫敦上市

庫德洛也提到新冠肺炎相關的潛在企業訴訟，稱除非解決這些問題，否則沒有人能真正投資中國。

庫德洛發表上述評論之際，特朗普政府更將新冠肺炎大流行歸咎於中國防疫不力；另一方面也祭出更多針對中企的措施，如有意阻止美國聯邦退休基金用來投資中股、華為新禁令等等。

【中美角力】特朗普恐有中美金融戰劇本　京東傳赴港上市藏玄機？

【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」  特朗普打中美科技戰新玩法

另外，庫德洛接受霍士商業頻道訪問時又稱，不相信中國會出售美國國債，形容美國國債在中國外滙儲備中如「皇冠上的寶石」 ；又認為若中國拋售持有的美國國債，將承受更大的損失 。 他指出，解決中美緊張關係的方法是中國開放投資系統，以及遵守長期以來由美國當局訂下的規則。

美國財政部上周五公布的數據顯示， 中國3月減持美債約110億美元。中國是美債的第二大海外持有國， 僅次於日本。

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責任編輯：鄧國強

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