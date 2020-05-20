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【蔡英文就職】蔡英文就職第15任總統演說全文（有片）

國情動向 12:06 2020/05/20

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賴副總統、現場的各位貴賓、電視機前跟網路上的朋友、全體國人同胞，大家好。

（一）作為共同體的台灣

今天我站在這裡，以無比感恩的心情，再次承擔台灣人民交付給我的責任。

這是中華民國史上，最特別的總統就職典禮。它特別的地方，不在於典禮的規模，也不在於參與的人數，而在於，我們都知道，這一路走來有多麼不容易。

我要感謝台灣人民，是你們讓這麼不容易的事，在台灣發生。

我要特別謝謝一些人，他們在過去這四個月的防疫期間，很少被人提及。我要謝謝每一位在防疫初期，在藥房門口排隊的台灣人民。謝謝你們的耐心，以及謝謝你們對政府的信任。是你們讓全世界看到，台灣，即使在最不安的時刻，也能保持公民的美德。

我也要謝謝那些居家檢疫、居家隔離的人。你們忍受生活的不便，為的是保護他人的健康。謝謝你們，展現人性中最善良的一面，成就台灣防疫的成功。

國家的光榮感，生死與共的共同體，這一段記憶，將會存在我們每一個人心中。團結的感覺，就是這個樣子。

我們今天現場，有許多各國使節代表，而且我相信，世界上一定有許多國家，也都在關心台灣。

我想藉著這個機會告訴你們，你們看到的國家，有一群善良而堅韌的人民。這一群人民，無論在多麼艱難的環境中，依然能靠著我們的民主、我們的團結，和我們對彼此的責任感，克服挑戰、度過難關，讓台灣在世界上屹立不搖。

（二）空前的挑戰和絕佳的機會

從一月到現在，台灣連續兩次讓國際社會驚豔。第一次是我們的民主選舉，第二次則是我們的防疫成績。

過去這一段時間，因為防疫的成功，「台灣」出現在全世界的各大新聞媒體上。

「台灣」也寫在我們一箱又一箱送往國外的物資上頭。台灣人是世界上最良善的一群人，當我們有能力的時候，一定會向國際社會伸出援手。

我也希望全體國人（台灣人）同胞，除了分享光榮跟喜悅之外，也能體會「自助助人、自助人助」的精神。

疫情還沒有完全結束，我們不能有絲毫鬆懈。就算疫情過去了，衝擊也不會立刻散去。

這次疫情對全球的衝擊既深又廣，它改變了全球政治經濟的秩序，不僅加速、加大了全球供應鏈的重組，重新排列了經濟板塊，也改變了人們的生活和消費型態，甚至也改變了國際社會對台灣和周邊情勢的想像。

這些改變是挑戰，但也是機會。我要請所有的國人（台灣人）同胞做好準備，因為接下來，還有各種考驗和難關在等著我們。

未來四年，誰能從疫情中脫困；誰能針對疫情所帶來的改變，研擬國家的生存發展策略。誰能在疫情過後，複雜詭譎的國際情勢間，掌握機會，誰就能讓國家在世界中脫穎而出。

治理國家從來不能依賴激情，而是要在變局中，保持冷靜、指出方向。過去四年，這一點，我做到了。

我說過，我會留下一個更好的國家（台灣）給各位。所以，下一個四年，在產業發展、社會安定、國家安全、民主深化，這四大面向上，我也會超前部署，讓台灣脫胎換骨，我會帶領台灣迎向未來。

（三）國家建設工程

1.產業與經濟發展

我知道，台灣人民最關心的，就是我們的產業和經濟的發展。我們在2016年啟動了「經濟發展新模式」，致力讓台灣經濟走向世界。四年來，在國際經濟的巨大變局下，台灣不僅挺了過來，經濟成長更回到四小龍的第一名，股市萬點也成為常態。

因為疫情控制得當，台灣至今，仍然可以維持經濟正成長，這是全球少有的。但我們在紓困以及振興經濟上，必須持續超前部署，全力維持經濟穩定成長。

未來四年，我們面對的，是全球經濟更劇烈變動，和供應鏈加速重整的局面。在整體經濟方面，我們將秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念，持續落實前瞻基礎建設、兆元投資等重大計畫，來鞏固未來幾十年的經濟發展。

在產業發展方面，我們更要抓住時機，在5+2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

● 六大核心戰略產業

第一，台灣要持續強化資訊及數位相關產業發展。我們要利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶佔全球供應鏈的核心地位，讓台灣成為下一個世代，資訊科技的重要基地，全力促進物聯網和人工智慧的發展。

第二，台灣要發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業。我們要全力打造可以有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。

第三，我們要打造接軌全球的生物及醫療科技產業。這次疫情中，無論是試劑製造、或是新藥和疫苗的研發，「台灣團隊」都有足夠的能力，跟全球頂尖技術接軌。我們要全力扶持相關產業，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。

第四，我們要發展軍民整合的國防及戰略產業。除了已經在進行當中的國艦國造、國機國造，我們會更強力推動軍民技術整合，激發民間製造能量，更進一步進軍航空及太空產業。

第五，我們要加速發展綠電及再生能源產業。過去四年，再生能源有飛躍性的發展，台灣成為國際再生能源投資的熱點。在這個基礎上，2025年綠能佔整體能源百分之二十的目標，我有信心可以達成，台灣將成為亞太綠能中心。

第六，我們還要建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。面對未來的全球秩序變化，從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，我們要把重要的產業鏈留在國內，維持一定的自給率。

在當前的國際局勢中，誰能擺脫依賴，誰就掌握國家生存發展的先機。我要請所有產業界的朋友們放心，政府不會讓產業孤單。在未來幾年，我們有幾個主要的策略，來全力帶動產業發展。

● 產業發展策略

首先，我們要將島內需求，作為基礎能量，來帶動產業發展。尤其是公共部門的需求，以及維持國家（台灣人）安全的基本需求。

像是在這次疫情中，口罩等防疫物資的戰略需求，帶動了相關產業的發展，就是最好的例子。我們的國防產業和再生能源產業，也都能循著類似的模式，加速發展。

不只有口罩國家（台灣）隊，未來，我們也會視各產業的規模及條件，組成國家隊。藉由政府對內部需求的保證，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業，並且拓展到其他市場。

再來，我們知道，金融支援是產業發展最重要的環節。未來，我們會採取更靈活的金融政策，持續改革金融體制，運用更多元的金融手段，來協助產業的資金需求。 

我們也會全力打造安全的產業環境。政府將致力於維持完善的公衛體系、堅固的國家（台灣）安全體系、穩定的社會、良好的法治、以及健全的市場。有了這些保證，全球的高科技和戰略性產業，才會願意選擇台灣，作為生產和研發基地。

接下來，我們也要持續引導產業布局全球。和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定，這個目標我們會繼續努力。

我們持續推動新南向政策的同時，也會積極開拓其他有潛力的市場，鼓勵廠商前往布局，為產業的國際合作，創造更有利的條件。當我們在全球尋找機會時，各地的台商將會是我們最好的夥伴。

最後，則是人才的問題。台灣要成為全球經濟的關鍵力量，就必須匯聚各方的人才。蔡英文的政府，會全力爭取國際上最頂尖的技術、研發和管理人才，讓台灣產業的團隊能夠更加國際化，擁有全球競爭的視野和能力。

未來，台灣更要和國際進一步接軌，我們將在雙語國家及數位領域上，培養更多的本土人才和菁英，讓產業有更強的國際競爭力。

未來四年，更融通的金流、更活水的人流、更強勁的產業實力、更與世界緊密連結的台灣，將開啟嶄新的經濟格局，迎向繁榮新時代。

2.社會安定：醫療健康網、社會安全網，接住每個需要幫助的人

產業發展的同時，我們不會忘記社會安定，也是人民對政府的重要期待。一個更好的國家，政府必須要擔起更多責任，來減輕人民的負擔，減少社會的問題。

過去幾年，我們把長照2.0、幼托照顧、居住正義的問題，一個一個補了起來。未來四年，我的目標，就是要把這張網，做得更綿密，接住每一個需要幫助的人，盡量不要讓憾事再發生。

● 健康防疫安全網

首先，我們要更強化健康和防疫安全網。台灣已經是高齡社會，疫病的流行，對人民的健康是嚴厲的挑戰。因此我們必須強化疫病防治和醫療能量，結合產業，在疫苗和藥物的開發、以及傳染病防治的領域，有更多突破，讓人民可以更健康、受到更好的照顧。

● 社會安全網補漏網

接著，我們要把社會安全網的漏洞補起來。這幾年來，有幾起跟「思覺失調症」患者相關的治安事件，引起很多討論。不只是「思覺失調症」，其他精神疾病、毒癮、家庭暴力等問題也一樣。

我了解民眾的憂慮，這不只是個人或家庭的事，更是政府的事。當家庭無法妥善照顧這些患者時，政府就有責任介入協助。

我會強化社會照顧體系，提升第一線的社工能量，改善他們的工作環境，讓社工能夠深入最基層，把過去社會安全網沒有接住的人找出來。

另外，對於個案所引發的爭議，我們不能把責任全部推給醫療部門、或個別法官。司法和行政部門，應該要檢討制度、優化制度，該修法的地方，就應該要著手修正。

3. 國家安全：國防事務改革、積極參與國際、兩岸和平穩定

一個更好的國家，也必須重視國家（台灣）安全。過去四年，我們推動國防事務改革、積極參與國際，維持兩岸關係的和平穩定，希望讓台灣在印太地區的和平、穩定與繁榮，扮演更積極的角色。未來四年，這些政策方向不會改變，我們也會做得更多。

● 國防事務改革

在國防事務改革方面，有三個重要的方向。第一是加速發展「不對稱戰力」。在強化防衛固守能力的同時，未來戰力的發展，將著重機動、反制、非傳統的不對稱戰力；並且能夠有效防衛「網絡戰」、「認知戰」、以及「超限戰」的威脅，達成重層嚇阻的戰略目標。

第二是後備動員制度的實質改革。我們要提高後備部隊的人員素質和武器裝備；後備戰力提高，才能有效地跟常備軍隊協同作戰。此外，平常就要建立跨部會的常設後備動員體制，協調人力物力，平戰轉換時，動員才會順利。

第三是改善部隊管理制度。現在的年輕士官兵，都是在民主自由的社會長大，如何讓他們在軍中，發揮更好的戰力和專長，這是必須正視的課題。

年輕人從軍出現適應上的問題，反映出社會轉變和軍中管理制度的落差。我們必須把落差補起來，不要因為制度的不周全，影響了社會對軍隊的觀感，也造成軍人的榮譽和士氣，在一個又一個的個案中，被消耗掉。

因此，我們要在制度上，強化軍中申訴關懷機制、建立公允的事件調查機制、以及滾動檢討人事配置。在教育訓練上，則要提升各級幹部領導統御能力，達成管理的現代化、專業化。

我們要在維持戰力的團隊軍紀，以及社會價值對個人的尊重之間，取得均衡。

● 積極參與國際社會

在國際層面，過去四年，我們積極參與各項國際重大議題，包括反恐合作、人道援助、宗教自由、以及非傳統安全等重要全球議題。

在這次國際疫情中，我們在能力範圍內，對國際社會展開無私援助，受到了高度肯定。

台灣，已經被國際定位為民主成功故事、可信賴夥伴、世界良善力量，這是台灣人民的共同驕傲。

未來四年，我們會持續爭取參與國際組織，強化和友邦的共榮合作，和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係。

我們也會更積極參與區域的合作機制，和區域相關國家攜手，共同為印太區域的和平、穩定與繁榮，做出實際貢獻。

● 和平穩定的兩岸關係

面對複雜多變的兩岸情勢，過去四年，我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力，也獲得國際社會的肯定；我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全，做出更具體的貢獻。

我要再次重申「和平、對等、民主、對話」這八個字。我們不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。

我們也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。這是我們維持台海和平穩定現狀的一貫立場。

兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。在變局之中，我會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

（四）國家體制強化及民主深化

未來四年，除了國家（台灣）建設的工程，政府體制的優化，也非常重要。立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。

藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

在司法改革方面，上個任期，我實現了「司改國是會議」的承諾，讓「法官法」、「律師法」、「憲法訴訟法」、以及「勞動事件法」陸續完成修法，這都是改善司法體質的基礎工程。

但是司改還在轉型期，現階段的成果，和人民的期待，還有一段距離。我會繼續傾聽各方的意見，不會停下腳步，人民的不滿，就是持續改革的動力。

在未來四年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。

另外，所有憲政機關，都要持續改革的腳步。行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會，還有與時俱進地調整各部會，讓政府的治理能力，更貼近國家發展的需要。

監察院的國家人權委員會，將在今年八月掛牌成立，它將是台灣落實「人權立國」理念的里程碑，也是監察院轉型的起點。

我也會請九月上任的考試院新團隊，提出完整的改革方案，檢討過去的思維，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。

（五）結論

各位國人（台灣人）同胞，過去七十年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。我們抵抗過侵略併吞的壓力、走出獨裁體制的幽谷，也一度走在被世界孤立的曠野之中，但無論什麼樣的挑戰，民主自由的價值，一直是我們的堅持。「自助助人、自助人助」的共同體意識，也始終是我們的信念。

今天我們的現場，有很多防疫英雄：口罩國家隊上中下游產業成員、疫情指揮中心的公衛團隊、以及蘇貞昌院長帶領的政府團隊。

還有更多沒有在現場的各行各業防疫英雄們，醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等。

容我無法一一叫出各位的名字，但我想要告訴大家，七十年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰，依靠的從來不是一兩個英雄；而是像各位一樣，一起轉動歷史巨輪的無名英雄。是因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續。

我要向你們所有人致敬。所有的台灣人都是英雄。蔡英文跟賴清德，很榮幸能在此，接受各位的託付。

能在這樣艱鉅的時刻，承擔中華民國總統的重責大任，我心中的壓力多過喜悅。不過，我不會退縮，因為我有你們。

未來的路不會一片順遂，挑戰只會越來越多。不過，我們是一個在驚濤駭浪中走過來的國家（台灣）。我們兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。過去是這樣、現在是這樣，未來也是這樣。

我由衷期許所有的國人（台灣人）同胞，要記得過去這幾個月，上下一心、緊緊相依、克服難關的感動。中華民國可以很團結，台灣可以很安全，當一個台灣人可以很光榮，可以抬頭挺胸、昂首闊步。

親愛的國人（台灣人）同胞，未來的旅程還很長，台灣的故事，也正在展開下一頁。台灣的故事，屬於每一個人，也需要每一個人。

兩千三百萬的台灣人民，請當我們的導引，請當我們的夥伴，讓我們凝聚智慧與勇氣，一起打造一個更好的國家（台灣）。謝謝大家。

責任編輯：游昊雲

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